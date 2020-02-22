"Челси" – "Тоттенхэм": онлайн поединка чемпионата Англии

40’ Ой-ой-ой! Алонсон упустил Тангангу, который оказался сам перед Кабальеро. Джафет неудачно принял мяч, который в итоге ушел за лицевую линию. 38’ Давинсон Санчес точно замыкал подачу с углового, но Кабальеро успел вытащить мяч из-за шиворота. 35’ Вот это уже что-то! Бергвейн хитрым движением вывел Лукаса Моуру на ударную позицию. Под удар бразильца кинулся Аспиликуэта. 33’ Дальний удар от Жиру вышел очень неточным. Мяч улетел на верхние ярусы трибун «Стэмфорд Бридж». 30’ Давинсон Санчес не смог попасть по мячу после прекрасной подачи Уинкса со штрафного. 27’ Алонсо неплохо поймал мяч на ногу и слету нанес опасный удар. Мяч немного разминулся с крестовиной. 25’ Желтая карточка Уинкс обрезался на своей половине поля и не нашел ничего лучше, кроме как зацепить Жоржиньо за футболку. 23’ Тоттенхэм немного успокоил игру и начал выискивать пути к воротам Кабальеро. Первый гол Оливье в этом сезоне. TWITTERFebruary 22, 2020 20’ Крайне странно, как защита Тоттенхэма позволила Баркли и Жиру получить подряд столько моментов... Как говорят в таких случаях, «проходной двор»... 17’ Гол ГОООООЛ!!! Добил таки Челси соперника! Защитники упустили ЖИРУ, первый его удар парировал Льорис. Баркли на добивании угодил в штангу, но «круглый» вернулся к Оливье и на этот раз француз оказался точен. 1-0 TWITTERFebruary 22, 2020 15’ Ответка от Челси! Маркос Алонсо вывел Маунта на удар, но Льорис парировал выстрел англичанина. 13’ Ухх!!! Моура мог пробивать Кабальеро с ударной позиции, но аргентинец среагировал на выстрел Лукаса. Первый опасный момент! 11’ Тоттенхэм заработал угловой, но Ло Чельсо подал неточно. 7’ Уинкс попробовал запустит по флангу Лукаса Моуру, но передача вышла слишком сильной. Эх, когда такие фото можно было увидеть почти каждую неделю. Сегодня Моуриньо на «Стэмфорд Бридж» - лишь оппонент Челси. 4’ Челси завладел инициативой и уже подал несколько раз в штрафную «шпор» в поисках головы Жиру. TWITTERFebruary 22, 2020 1’ Начало матча ПОЕХАЛИ! TWITTERFebruary 22, 2020 Команды выходят на поле! TWITTERFebruary 22, 2020 А молодой защитник гостей Танганга вытеснил со стартового состава Сержа Орье. TWITTERFebruary 22, 2020 Лукас Моура сегодня возглавит атаку «шпор» в отсутствие Кейна и Сона. TWITTERFebruary 22, 2020 TWITTERFebruary 22, 2020 TWITTERFebruary 22, 2020 Для вратаря Тоттенхэма сегодня знаменательная дата. Уго Льорис проведет свой 250 матч в АПЛ. И все они были в футболке «шпор»! К слову, сегодня свой день рождения отмечает экс-защитник «синих» Бранислав Иванович. TWITTERFebruary 22, 2020 Рубен Лофтус-Чик может вернуться сегодня на поле после длительной травмы. СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ТОТТЕНХЭМА: Льорис - Танганга, Санчес, Вертонген, Алдервейрельд, Дэвис - Уинкс, Ндомбеле, Ло Чельсо - Бергвейн, Лукас Моура. Запасные: Гассанига, Орье, Скипп, Дайер, Жедсон Фернандеш, Ламела, Алли. СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЧЕЛСИ: Кабальеро - Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс - Жоржиньо, Ковачич - Алонсо, Баркли, Маунт - Жиру. Запасные: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Гилмор, Лофтус-Чик, Виллиан, Абрахам. Тренер Челси готов к битве со своим «Учителем». TWITTERFebruary 22, 2020

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Онлайн матча "Челси" – "Тоттенхэм"

В субботу, 22 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором лондонский "Челси" на своем поле примет "Тоттенхэм". На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка чемпионата Англии. "Челси" по итогам 26-ти туров расположился на четвертой строчку турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. У "шпор" на один бал меньше и пятая позиция в таблице.

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В первом круге "Челси" добыл уверенную победу на выезде. Также отметим, что в пяти последних очных матчах на "Стэмфорд Бридж" "Челси" добыл четыре победы и один раз проиграл. Сейчас команд разделяет лишь одно очко — в случае победы, команда Моуринью запрыгнет на лигочемпионовскую позицию.

У Моуринью проблемы с кадрами. В зимнее трансферное окно в "Интер" ушел Кристиан Эриксен, а Харри Кейн и Сон Хын Мин находятся в лазарете команды. Андреас Кристенсен, Каллум Хадсон-Одои, Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Н’Голо Канте – это кадровые проблемы "Челси" накануне матча с "Тоттенхэмом". Так что Лэмпарду нужно будет хорошо подумать о составе на матч против шпор.

Обе команды имеют кадровые проблемы, но у "Челси" было больше времени на подготовку к матчу, а "Тоттенхэм" потратил силы в игре Лиги чемпионов. Фаворитом матча является "Челси", на победу которого букмекеры выставили коэффициент 1.75, успех "Тоттенхэма" оценен в 4.90, ничья – 3.90.

Поражение "шпор" до смены имиджа Моуринью: смотрите обзор матча ЛЧ "Бавария" – "Тоттенхэм":





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