"Челси" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии: третий удар по амбициям команды Клоппа

Игроки "синих" реабилитировались за погром от "Баварии", а у "красных" третья осечка за четыре матча

Сегодня на туманном Альбионе состоялся поединок 1/8 финала Кубка Англии между "Челси" и "Ливерпулем". Накануне "красные" проиграл "Уотфорду" и потерпели первое поражение в чемпионате, наставник команды Юрген Клопп не сильно расстроился и призвал своих подопечных проигрывать с честью. Интересно, что же он скажет теперь, после вылета из Кубка от рук лондонцев, которые отправили в ворота Адриана два безответных мяча – 2:0.

Конечно, были предположения, что на "Стемфорд Бридж" мерсисайдцы не будут рвать жилы – после проигрыша "Атлетико" в Лиге чемпионов "Ливерпуль" постарается не сильно распыляться перед ответным матчем. А вот у "Челси", которое было буквально разбито "Баварией" в еврокубках (0:3), Кубок Англии – единственный шанс зацепиться за трофей и спасти этот сезон. Так что, кто больше хотел, тот и победил.

"Челси" открыл счет на 13-й минуте после обрезки Фабиньо – бывший игрок "Шахтера", полузащитник хозяев Виллиан с линии штрафной хорошо приложился по мячу и заставил допустить чудовищную ошибку кипера "Ливерпуля" Адриана, который, пытаясь парировать удар, забросил мяч в угол собственных ворот.

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А в середине второго тайма лондонцы удволили преимущество после ошибки Ван Дейка в центре поля: мяч подхватил Баркли, прошел с ним метров 40 и с линии штрафной бабахнул в угол ворот гостей – 0:2 и дело, как оказалось, было сделано. Хотя на последних минутах команда Клоппа и попыталась устроить штурм. Без пяти минут чемпион Англии оказался тоже не железным и проиграл в третий раз за четыре последних матча.

"Челси" – "Ливерпуль" – 2:0

Гол: Виллиан, 13, Баркли, 64

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо – Гилмур, Ковачич (Маунт, 42), Баркли, Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90), Педро.

"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Лаллана (Салах, 80), Фабиньо, Джонс (Милнер, 70), Минамино, Ориги (Фирмино, 70), Мане.

Предупреждения: Фабиньо, Милнер

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