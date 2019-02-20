Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Чемпион мира по футболу отстранен от работы на телеканале за сексизм

Сегодня, 13:42

Фульвио Колловати заявил, что женщины не могут говорить о тактике в футболе

Фульвио Колловати
Фульвио Колловати.
Чемпион мира по футболу отстранен от работы на телеканале за сексизм //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3d/205/5c6d3d205797f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3d/205/5c6d3d205797f.jpg Футбол Фульвио Колловати заявил, что женщины не могут говорить о тактике в футболе

Бывший футболист сборной Италии Фульвио Колловати был временно отстранен от работы на телеканале Rai, где он выступал в роли эксперта.

Как сообщает Football Italia, на одном из шоу экс-защитник позволил себе высказывание, которое многие посчитали сексистским. Колловати сказал следующее: "Женщины не могут говорить о тактике. Когда я слышу, как они это делают, меня воротит".

После обвинений в сексизме Фульвио был вынужден принести извинения в социальной сети. Руководство канала приняло решение отстранить его от работы на три недели.

Колловати известен по выступлениям за "Милан" и "Интер". В составе сборной Италии экс-защитник провел 50 матчей и вместе с ней стал чемпионом мира в 1982 году, приняв участие во всех встречах турнира.

Ранее мы рассказывали о сексизме в спорте: адский тверк, стриптиз на корте и беда ЧМ-2018. 2018 год стал богатым на скандалы – Уильямс устроила баттл с арбитром, Корне переоделась во время матча, а Нурмагомедова обозвали клоуном.

Невероятные истории, которыми запомнился чемпионат мира в России:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, чемпионат мира, сборная Италии, ЧМ-1982, сексизм

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпион мира по футболу отстранен от работы на телеканале за сексизм". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милевский рассказал о сексе с Кульбабой, с которой встречается другой экс-динамовец Яковенко

Вчера, 20:07

Артем попросил нынешнего парня певицы не обижаться: "Ты еще маленький был, Сашка"

"На меня фанаты в Испании кричат – "фашист": откровения украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули

Вчера, 19:23

Экс-нападающий сборной Украины рассказал, что мешает продвижению его карьеры в испанском футболе

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Курс валют на 20 февраля

Украине предложили решение по Азовскому морю

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

Вчера, 22:52

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

"На меня фанаты в Испании кричат – "фашист": откровения украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули

Вчера, 19:23

Экс-нападающий сборной Украины рассказал, что мешает продвижению его карьеры в испанском футболе

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

18 февраля, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет"

18 февраля, 09:01

Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)

Анатолий Гриценко и его семь свадеб