Чемпион мира по футболу отстранен от работы на телеканале за сексизм

Фульвио Колловати заявил, что женщины не могут говорить о тактике в футболе

Фульвио Колловати.

Чемпион мира по футболу отстранен от работы на телеканале за сексизм //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3d/205/5c6d3d205797f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3d/205/5c6d3d205797f.jpg 2019-02-20T13:42:00+02:00 Футбол Фульвио Колловати заявил, что женщины не могут говорить о тактике в футболе

Бывший футболист сборной Италии Фульвио Колловати был временно отстранен от работы на телеканале Rai, где он выступал в роли эксперта.

Как сообщает Football Italia, на одном из шоу экс-защитник позволил себе высказывание, которое многие посчитали сексистским. Колловати сказал следующее: "Женщины не могут говорить о тактике. Когда я слышу, как они это делают, меня воротит".

После обвинений в сексизме Фульвио был вынужден принести извинения в социальной сети. Руководство канала приняло решение отстранить его от работы на три недели.

Колловати известен по выступлениям за "Милан" и "Интер". В составе сборной Италии экс-защитник провел 50 матчей и вместе с ней стал чемпионом мира в 1982 году, приняв участие во всех встречах турнира.

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