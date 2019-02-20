Чемпион мира по футболу отстранен от работы на телеканале за сексизм
Фульвио Колловати заявил, что женщины не могут говорить о тактике в футболе
Бывший футболист сборной Италии Фульвио Колловати был временно отстранен от работы на телеканале Rai, где он выступал в роли эксперта.
Как сообщает Football Italia, на одном из шоу экс-защитник позволил себе высказывание, которое многие посчитали сексистским. Колловати сказал следующее: "Женщины не могут говорить о тактике. Когда я слышу, как они это делают, меня воротит".
После обвинений в сексизме Фульвио был вынужден принести извинения в социальной сети. Руководство канала приняло решение отстранить его от работы на три недели.
Колловати известен по выступлениям за "Милан" и "Интер". В составе сборной Италии экс-защитник провел 50 матчей и вместе с ней стал чемпионом мира в 1982 году, приняв участие во всех встречах турнира.
Ранее мы рассказывали о сексизме в спорте: адский тверк, стриптиз на корте и беда ЧМ-2018. 2018 год стал богатым на скандалы – Уильямс устроила баттл с арбитром, Корне переоделась во время матча, а Нурмагомедова обозвали клоуном.
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