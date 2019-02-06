Чемпион мира по плаванию: "Я с детства – за "Шахтер"

Михаил Романчук встретился с "горняками" Пятовым и Степаненко

Михаил Романчук в гостях у "Шахтера". Фото: Instagram

Чемпион мира по плаванию: "Я с детства – за "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ad3/619/5c5ad36193848.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ad3/619/5c5ad36193848.jpg 2019-02-06T14:31:00+02:00 Футбол Михаил Романчук встретился с "горняками" Пятовым и Степаненко

Чемпион мира и Европы по плаванию Михаил Романчук навестил футболистов "Шахтера" на сборах в Турции. Романчук встретился и пообщался с голкипером "горняков" Андреем Пятовым и полузащитником Тарасом Степаненко.

Спортсмены немного пообщались. Михаил признался, что с детства болеет за "Шахтер" и пожелал команде успеха в противостоянии с немецким "Айнтрахтом" в плей-офф Лиги Европы. А игроки подарили ему клубную футболку.

Добавим, что первая встреча "Шахтера" и "Айтрахта" состоится 14 февраля в Харькове. Билеты на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" поступили в свободную продажу еще в середине января. Попасть на первый официальный матч "горняков" в 2019 году можно за 50 грн, а самый дорогой пропуск в Sky Box стоит 4 500 и 6 000 гривен.

А ответный матч пройдет 21 февраля во Франкфурте. К матчу "Шахтер" предлагает болельщикам эксклюзивную возможность испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий. На аукцион выставлена возможность полететь на игру вместе с командой, совершить с футболистами прогулку по городу, побывать на всех предматчевых мероприятиях и посмотреть поединок на местах первой категории.

Ранее мы писали, что Михаил Романчук с рекордом завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию.

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