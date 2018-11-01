Чемпиона мира в составе сборной Италии приговорили к тюремному заключению

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Винченцо Яквинта приговорен к двум годам лишения свободы. Чемпион мира 2006 года обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием, а также в связях с калабрийской мафией Ндрангетой.

В мае прокурор обратился с просьбой заключить футболиста на шесть лет, а его отца, также находившегося под следствием, – на 19 лет.

Всего более 140 человек предстали перед судом по делу о связи с Ндрангетой и содействию ее укрепления на севере Италии.

В среду Яквинта был признан виновным в незаконном владении оружием и был приговорен к двум годам заключения. В его доме нашли револьвер Magnum, пистолет Browning и 126 патронов. В то же время обвинения в пособничестве мафии были сняты.

Отца экс-игрока, Джузеппе, приговорили к 19 годам, доведя его причастность к мафии. Винченцо хранил оружие именно для отца, которому было запрещено владеть огнестрельным оружием с 2012 года. В течение своего пребывания в "Удинезе", незадолго до перехода в "Ювентус", Яквинта передавал оружие своему отцу, не сообщая правоохранителям.

38-летний Яквинта завершил профессиональную карьеру в 2013-м. За "Ювентус" он провел 107 матчей и забил 40 голов. Вместе со сборной Италии Винченцо выиграл ЧМ-2006 в Германии.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу осужден на 10 лет за связи с мафией. Хурцидзе также инкриминируют мошенничество в игорном бизнесе – якобы злоумышленники пытались взломать и перепрограммировать игровые автоматы в казино.