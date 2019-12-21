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Чемпионат Франции: все результаты 19-го тура и турнирная таблица

21 декабря, 23:56

Десять матчей Лиги 1 прошли в один день в одно и то же время

Мбаппе оформил дубль в ворота "Амьена"

Мбаппе оформил дубль в ворота "Амьена" / Фото: Reuters

Перед уходом на Рождественские и новогодние каникулы команды элитного французского дивизиона все 10 матчей решили начать в одно время – 21 декабря в 21:45. Таким образом, в субботу вечером завершился первый круг чемпионата Франции. Теперь турнир берет паузу на три недели – до 11 января. К слову, молодой голландец из "Баварии" обновил рекорд Бундеслиги 1966 года.

"Пари Сен-Жермен" и "Марсель" с очередными домашними победами ушли на перерыв с семиочковым превосходством столичной команды. У "ПСЖ" сегодня дублем выстрелил Мбаппе, еще по одному голу добавили Неймар и Икарди. А на третье место поднялся "Ренн", обошедший "Лилль".

Чемпионат Франции, 19-й тур

"Пари Сен-Жермен" – "Амьен" - 4:1
"Марсель" – "Ним" - 3:1
"Монако" – "Лилль" - 5:1
"Нант" – "Анже" - 1:2
"Монпелье" – "Брест" - 4:0
"Ницца" – "Тулуза" - 3:0
"Реймс" – "Лион" - 1:1
"Ренн" – "Бордо" - 1:0
"Страсбур" – "Сент-Этьен" - 2:1
"Дижон" – "Мец" - 2:2

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Турнирная таблица чемпионата Франции

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МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ18150343-1045
2МАРСЕЛЬ19115329-2138
3РЕНН18103524-1733
4ЛИЛЛЬ1994624-2131
5НАНТ1992817-1829
6МОНАКО1884631-2628
7РЕЙМС1877416-1028
8АНЖЕ1984722-2428
9МОНПЕЛЬЕ1976626-1927
10НИЦЦА1983828-2727
11СТРАСБУР1983823-2427
12ЛИОН1975729-1826
13БОРДО1975728-2226
14СЕНТ-ЭТЬЕН1974822-2925
15БРЕСТ1957721-2422
16ДИЖОН1946914-2218
17МЕЦ1938817-2817
18АМЬЕН1845921-3617
19НИМ18261013-3212
20ТУЛУЗА19331319-3912

Смотрите, как "ПСЖ" обыграл в гостях "Ле Ман" три дня назад со счетом 4:1

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