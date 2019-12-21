Чемпионат Франции: все результаты 19-го тура и турнирная таблица

Перед уходом на Рождественские и новогодние каникулы команды элитного французского дивизиона все 10 матчей решили начать в одно время – 21 декабря в 21:45. Таким образом, в субботу вечером завершился первый круг чемпионата Франции. Теперь турнир берет паузу на три недели – до 11 января. К слову, молодой голландец из "Баварии" обновил рекорд Бундеслиги 1966 года.
"Пари Сен-Жермен" и "Марсель" с очередными домашними победами ушли на перерыв с семиочковым превосходством столичной команды. У "ПСЖ" сегодня дублем выстрелил Мбаппе, еще по одному голу добавили Неймар и Икарди. А на третье место поднялся "Ренн", обошедший "Лилль".
Чемпионат Франции, 19-й тур
"Пари Сен-Жермен" – "Амьен" - 4:1
"Марсель" – "Ним" - 3:1
"Монако" – "Лилль" - 5:1
"Нант" – "Анже" - 1:2
"Монпелье" – "Брест" - 4:0
"Ницца" – "Тулуза" - 3:0
"Реймс" – "Лион" - 1:1
"Ренн" – "Бордо" - 1:0
"Страсбур" – "Сент-Этьен" - 2:1
"Дижон" – "Мец" - 2:2
Турнирная таблица чемпионата Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|18
|15
|0
|3
|43-10
|45
|2
|МАРСЕЛЬ
|19
|11
|5
|3
|29-21
|38
|3
|РЕНН
|18
|10
|3
|5
|24-17
|33
|4
|ЛИЛЛЬ
|19
|9
|4
|6
|24-21
|31
|5
|НАНТ
|19
|9
|2
|8
|17-18
|29
|6
|МОНАКО
|18
|8
|4
|6
|31-26
|28
|7
|РЕЙМС
|18
|7
|7
|4
|16-10
|28
|8
|АНЖЕ
|19
|8
|4
|7
|22-24
|28
|9
|МОНПЕЛЬЕ
|19
|7
|6
|6
|26-19
|27
|10
|НИЦЦА
|19
|8
|3
|8
|28-27
|27
|11
|СТРАСБУР
|19
|8
|3
|8
|23-24
|27
|12
|ЛИОН
|19
|7
|5
|7
|29-18
|26
|13
|БОРДО
|19
|7
|5
|7
|28-22
|26
|14
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|19
|7
|4
|8
|22-29
|25
|15
|БРЕСТ
|19
|5
|7
|7
|21-24
|22
|16
|ДИЖОН
|19
|4
|6
|9
|14-22
|18
|17
|МЕЦ
|19
|3
|8
|8
|17-28
|17
|18
|АМЬЕН
|18
|4
|5
|9
|21-36
|17
|19
|НИМ
|18
|2
|6
|10
|13-32
|12
|20
|ТУЛУЗА
|19
|3
|3
|13
|19-39
|12
Смотрите, как "ПСЖ" обыграл в гостях "Ле Ман" три дня назад со счетом 4:1
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