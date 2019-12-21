Чемпионат Франции: все результаты 19-го тура и турнирная таблица

Десять матчей Лиги 1 прошли в один день в одно и то же время

Мбаппе оформил дубль в ворота "Амьена" / Фото: Reuters

Перед уходом на Рождественские и новогодние каникулы команды элитного французского дивизиона все 10 матчей решили начать в одно время – 21 декабря в 21:45. Таким образом, в субботу вечером завершился первый круг чемпионата Франции. Теперь турнир берет паузу на три недели – до 11 января. К слову, молодой голландец из "Баварии" обновил рекорд Бундеслиги 1966 года.

"Пари Сен-Жермен" и "Марсель" с очередными домашними победами ушли на перерыв с семиочковым превосходством столичной команды. У "ПСЖ" сегодня дублем выстрелил Мбаппе, еще по одному голу добавили Неймар и Икарди. А на третье место поднялся "Ренн", обошедший "Лилль".

Чемпионат Франции, 19-й тур

"Пари Сен-Жермен" – "Амьен" - 4:1

"Марсель" – "Ним" - 3:1

"Монако" – "Лилль" - 5:1

"Нант" – "Анже" - 1:2

"Монпелье" – "Брест" - 4:0

"Ницца" – "Тулуза" - 3:0

"Реймс" – "Лион" - 1:1

"Ренн" – "Бордо" - 1:0

"Страсбур" – "Сент-Этьен" - 2:1

"Дижон" – "Мец" - 2:2

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Турнирная таблица чемпионата Франции

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 18 15 0 3 43-10 45 2 МАРСЕЛЬ 19 11 5 3 29-21 38 3 РЕНН 18 10 3 5 24-17 33 4 ЛИЛЛЬ 19 9 4 6 24-21 31 5 НАНТ 19 9 2 8 17-18 29 6 МОНАКО 18 8 4 6 31-26 28 7 РЕЙМС 18 7 7 4 16-10 28 8 АНЖЕ 19 8 4 7 22-24 28 9 МОНПЕЛЬЕ 19 7 6 6 26-19 27 10 НИЦЦА 19 8 3 8 28-27 27 11 СТРАСБУР 19 8 3 8 23-24 27 12 ЛИОН 19 7 5 7 29-18 26 13 БОРДО 19 7 5 7 28-22 26 14 СЕНТ-ЭТЬЕН 19 7 4 8 22-29 25 15 БРЕСТ 19 5 7 7 21-24 22 16 ДИЖОН 19 4 6 9 14-22 18 17 МЕЦ 19 3 8 8 17-28 17 18 АМЬЕН 18 4 5 9 21-36 17 19 НИМ 18 2 6 10 13-32 12 20 ТУЛУЗА 19 3 3 13 19-39 12

Смотрите, как "ПСЖ" обыграл в гостях "Ле Ман" три дня назад со счетом 4:1

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