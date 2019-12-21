Молодой голландец из "Баварии" обновил рекорд Бундеслиги 1966 года

Джошуа Зиркзее - молодой голеадор-рекордсмен / Фото: Reuters

Феноменальным достижением отметился 18-летний нападающий "Баварии" Джошуа Зиркзее. Молодой нидерландец забил два мяча в двух первых матчах в составе мюнхенцев – вот такой супердебют! Узнайте расписание, прогнозы и результаты 17-го тура чемпионата Германии.

В субботу Зиркзее помог "Баварии" победить "Вольфсбург" со счетом 2:0. Причем форвард молодежной сборной Нидерландов вышел на замену вместо бразильца Фелиппе Коутиньо на 83-й минуте, а уже на 86-й отличился голом! В этот момент "Баварии" только удалось открыть счет. А еще через три минуты гостей добил Серж Гнабри.

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Примечательно, что три дня назад Джошуа в подобном стиле принес мюнхенцам три очка в выездной встрече с "Фрайбургом". Тогда при счете 1:1 он вышел на замену на 90-й минуте, а на второй добавленной забил победный мяч. И также отличился Гнабри, в итоге – 3:1.

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Зиркзее вошел в историю немецкого гранда как всего лишь второй игрок в истории, который в двух стартовых матчах за "Баварию" забил два мяча. Особенно впечатляет то, как мало времени для этого понадобилось юному голландцу. Подобное удавалось лишь в далеком 1966 году Питеру Вернеру.

К слову, "Челси" выпустил чудную форму к 50-летию победы в Кубке Англии.

Теперь Бундеслига уходит на зимние каникулы до 17-19 января 2020 года, когда проведут очередной тур.

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