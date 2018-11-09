Чемпионат Испании: расписание и результаты 12-го тура Примеры

Сегодня, 18:11

"Барселона" на своем поле сыграет с "Бетисом", а "Реал" поедет в гости к "Сельте"

&quot;Барселона&quot; примет &quot;Бетис&quot; в воскресенье. Фото AFP
"Барселона" примет "Бетис" в воскресенье. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 12 тура Примеры.

Пятница, 9 ноября:

22:00 "Леванте" – "Реал Сосьедад"

Суббота, 10 ноября:

14:00 "Вальядолид" – "Эйбар"

17:15 "Хетафе" – "Валенсия"

19:30 "Атлетико" – "Атлетик"

21:45 "Жирона" – "Леганес"

Воскресенье, 11 ноября:

13:00 "Леганес" – "Уэска"

17:15 "Барселона" – "Бетис"

19:30 "Райо Вальекано" – "Вильярреал"

19:30 "Севилья" – "Эспаньол"

21:45 "Сельта" – "Реал Мадрид"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 11 7 3 1 31-14 24
2  ЭСПАНЬОЛ 11 6 3 2 15-8 21
3  СЕВИЛЬЯ 11 6 2 3 22-13 20
4  АТЛЕТИКО 11 5 5 1 13-6 20
5  АЛАВЕС 11 6 2 3 15-11 20
6  ЛЕВАНТЕ 11 5 2 4 17-16 17
7  РЕАЛ МАДРИД 11 5 2 4 16-14 17
8  ХЕТАФЕ 11 4 4 3 11-9 16
9  ВАЛЬЯДОЛИД 11 4 4 3 9-9 16
10  ЖИРОНА 11 4 4 3 13-14 16
11  СЕЛЬТА 11 3 5 3 20-16 14
12  ЭЙБАР 11 4 2 5 12-18 14
13  РЕАЛ СОСЬЕДАД 11 3 4 4 12-13 13
14  БЕТИС 11 3 4 4 8-12 13
15  ВАЛЕНСИЯ 11 1 8 2 7-9 11
16  ВИЛЬЯРРЕАЛ 11 2 4 5 9-11 10
17  АТЛЕТИК 11 1 7 3 11-16 10
18  ЛЕГАНЕС 11 2 3 6 9-16 9
19  РАЙО ВАЛЬЕКАНО 11 1 3 7 12-23 6
20  УЭСКА 11 1 3 7 9-23 6

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Сегодня|Спорт

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