Чемпионат Испании: расписание и результаты 12-го тура Примеры
"Барселона" на своем поле сыграет с "Бетисом", а "Реал" поедет в гости к "Сельте"
В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 12 тура Примеры.
Пятница, 9 ноября:
22:00 "Леванте" – "Реал Сосьедад"
Суббота, 10 ноября:
14:00 "Вальядолид" – "Эйбар"
17:15 "Хетафе" – "Валенсия"
19:30 "Атлетико" – "Атлетик"
21:45 "Жирона" – "Леганес"
Воскресенье, 11 ноября:
13:00 "Леганес" – "Уэска"
17:15 "Барселона" – "Бетис"
19:30 "Райо Вальекано" – "Вильярреал"
19:30 "Севилья" – "Эспаньол"
21:45 "Сельта" – "Реал Мадрид"
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|11
|7
|3
|1
|31-14
|24
|2
|ЭСПАНЬОЛ
|11
|6
|3
|2
|15-8
|21
|3
|СЕВИЛЬЯ
|11
|6
|2
|3
|22-13
|20
|4
|АТЛЕТИКО
|11
|5
|5
|1
|13-6
|20
|5
|АЛАВЕС
|11
|6
|2
|3
|15-11
|20
|6
|ЛЕВАНТЕ
|11
|5
|2
|4
|17-16
|17
|7
|РЕАЛ МАДРИД
|11
|5
|2
|4
|16-14
|17
|8
|ХЕТАФЕ
|11
|4
|4
|3
|11-9
|16
|9
|ВАЛЬЯДОЛИД
|11
|4
|4
|3
|9-9
|16
|10
|ЖИРОНА
|11
|4
|4
|3
|13-14
|16
|11
|СЕЛЬТА
|11
|3
|5
|3
|20-16
|14
|12
|ЭЙБАР
|11
|4
|2
|5
|12-18
|14
|13
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|14
|БЕТИС
|11
|3
|4
|4
|8-12
|13
|15
|ВАЛЕНСИЯ
|11
|1
|8
|2
|7-9
|11
|16
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|11
|2
|4
|5
|9-11
|10
|17
|АТЛЕТИК
|11
|1
|7
|3
|11-16
|10
|18
|ЛЕГАНЕС
|11
|2
|3
|6
|9-16
|9
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|11
|1
|3
|7
|12-23
|6
|20
|УЭСКА
|11
|1
|3
|7
|9-23
|6
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