Чемпионат Испании: расписание и результаты 12-го тура Примеры Сегодня, 18:11 Просмотров: ...

"Барселона" на своем поле сыграет с "Бетисом", а "Реал" поедет в гости к "Сельте"

"Барселона" примет "Бетис" в воскресенье. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 12 тура Примеры. Пятница, 9 ноября: 22:00 "Леванте" – "Реал Сосьедад" Суббота, 10 ноября: 14:00 "Вальядолид" – "Эйбар" 17:15 "Хетафе" – "Валенсия" 19:30 "Атлетико" – "Атлетик" 21:45 "Жирона" – "Леганес" Воскресенье, 11 ноября: 13:00 "Леганес" – "Уэска" 17:15 "Барселона" – "Бетис" 19:30 "Райо Вальекано" – "Вильярреал" 19:30 "Севилья" – "Эспаньол" 21:45 "Сельта" – "Реал Мадрид" Турнирная таблица чемпионата Испании: М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 11 7 3 1 31-14 24 2 ЭСПАНЬОЛ 11 6 3 2 15-8 21 3 СЕВИЛЬЯ 11 6 2 3 22-13 20 4 АТЛЕТИКО 11 5 5 1 13-6 20 5 АЛАВЕС 11 6 2 3 15-11 20 6 ЛЕВАНТЕ 11 5 2 4 17-16 17 7 РЕАЛ МАДРИД 11 5 2 4 16-14 17 8 ХЕТАФЕ 11 4 4 3 11-9 16 9 ВАЛЬЯДОЛИД 11 4 4 3 9-9 16 10 ЖИРОНА 11 4 4 3 13-14 16 11 СЕЛЬТА 11 3 5 3 20-16 14 12 ЭЙБАР 11 4 2 5 12-18 14 13 РЕАЛ СОСЬЕДАД 11 3 4 4 12-13 13 14 БЕТИС 11 3 4 4 8-12 13 15 ВАЛЕНСИЯ 11 1 8 2 7-9 11 16 ВИЛЬЯРРЕАЛ 11 2 4 5 9-11 10 17 АТЛЕТИК 11 1 7 3 11-16 10 18 ЛЕГАНЕС 11 2 3 6 9-16 9 19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 11 1 3 7 12-23 6 20 УЭСКА 11 1 3 7 9-23 6 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Суперматч "Милан" – "Ювентус" и другие поединки 12 тура чемпионата Италии