Суперматч "Милан" – "Ювентус" и другие поединки 12 тура чемпионата Италии
Расписание, трансляции и результаты тура в итальянской Серии А
В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки 12 тура Серии А. Тур разбит на три дня и завершится в воскресенье вечером суперматчем "Милан" – "Ювентус". Хозяева занимают в таблице четвертое место и ведут борьбу за "зону Лиги чемпионов", а гости, действующие чемпионы, уверенно лидируют и в нынешнем сезоне.
Накануне "Ювентус" в Лиге чемпионов проиграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле – 1:2.
Пятница, 9 ноября:
21:30 "Фрозиноне" – "Фиорентина". ТВ: Футбол 2
Суббота, 10 ноября:
16:00 "Торино" – "Парма". ТВ: Футбол 1
19:00 СПАЛ – "Кальяри"
21:30 "Дженоа" – "Наполи". ТВ: Футбол 1
Воскресенье, 11 ноября:
13:30 "Аталанта" – "Интер". ТВ: Футбол 2
16:00 "Кьево" – "Болонья"
16:00 "Рома" – "Сампдория". ТВ: Футбол 1
16:00 "Эмполи" – "Удинезе"
19:00 "Сассуоло" – "Лацио"
21:30 "Милан" – "Ювентус". ТВ: Футбол 2
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|11
|10
|1
|0
|24-8
|31
|2
|ИНТЕР
|11
|8
|1
|2
|21-6
|25
|3
|НАПОЛИ
|11
|8
|1
|2
|24-12
|25
|4
|МИЛАН
|11
|6
|3
|2
|21-14
|21
|5
|ЛАЦИО
|11
|7
|0
|4
|17-13
|21
|6
|САССУОЛО
|11
|5
|3
|3
|19-16
|18
|7
|ТОРИНО
|11
|4
|5
|2
|16-13
|17
|8
|ФИОРЕНТИНА
|11
|4
|4
|3
|17-9
|16
|9
|РОМА
|11
|4
|4
|3
|18-14
|16
|10
|АТАЛАНТА
|11
|4
|3
|4
|19-13
|15
|11
|САМПДОРИЯ
|11
|4
|3
|4
|15-11
|15
|12
|ПАРМА
|11
|4
|2
|5
|10-14
|14
|13
|ДЖЕНОА
|11
|4
|2
|5
|16-24
|14
|14
|КАЛЬЯРИ
|11
|3
|4
|4
|10-14
|13
|15
|СПАЛ
|11
|4
|0
|7
|9-17
|12
|16
|УДИНЕЗЕ
|11
|2
|3
|6
|10-16
|9
|17
|БОЛОНЬЯ
|11
|2
|3
|6
|9-16
|9
|18
|ЭМПОЛИ
|11
|1
|3
|7
|10-20
|6
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|11
|1
|3
|7
|9-24
|6
|20
|КЬЕВО
|11
|0
|2
|9
|8-28
|2
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