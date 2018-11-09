Суперматч "Милан" – "Ювентус" и другие поединки 12 тура чемпионата Италии

Сегодня, 17:13

Расписание, трансляции и результаты тура в итальянской Серии А

После поражения от &quot;МЮ&quot; футболисты &quot;Ювентуса&quot; в чемпионате Италии сыграют с &quot;Миланом&quot;. Фото AFP
После поражения от "МЮ" футболисты "Ювентуса" в чемпионате Италии сыграют с "Миланом". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки 12 тура Серии А. Тур разбит на три дня и завершится в воскресенье вечером суперматчем "Милан" – "Ювентус". Хозяева занимают в таблице четвертое место и ведут борьбу за "зону Лиги чемпионов", а гости, действующие чемпионы, уверенно лидируют и в нынешнем сезоне. 

Накануне "Ювентус" в Лиге чемпионов проиграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле – 1:2.

Пятница, 9 ноября:

21:30 "Фрозиноне" – "Фиорентина". ТВ: Футбол 2

Суббота, 10 ноября:

16:00 "Торино" – "Парма". ТВ: Футбол 1

19:00 СПАЛ – "Кальяри"

21:30 "Дженоа" – "Наполи". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 11 ноября:

13:30 "Аталанта" – "Интер". ТВ: Футбол 2

16:00 "Кьево" – "Болонья"

16:00 "Рома" – "Сампдория". ТВ: Футбол 1

16:00 "Эмполи" – "Удинезе"

19:00 "Сассуоло" – "Лацио"

21:30 "Милан" – "Ювентус". ТВ: Футбол 2

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 11 10 1 0 24-8 31
2  ИНТЕР 11 8 1 2 21-6 25
3  НАПОЛИ 11 8 1 2 24-12 25
4  МИЛАН 11 6 3 2 21-14 21
5  ЛАЦИО 11 7 0 4 17-13 21
6  САССУОЛО 11 5 3 3 19-16 18
7  ТОРИНО 11 4 5 2 16-13 17
8  ФИОРЕНТИНА 11 4 4 3 17-9 16
9  РОМА 11 4 4 3 18-14 16
10  АТАЛАНТА 11 4 3 4 19-13 15
11  САМПДОРИЯ 11 4 3 4 15-11 15
12  ПАРМА 11 4 2 5 10-14 14
13  ДЖЕНОА 11 4 2 5 16-24 14
14  КАЛЬЯРИ 11 3 4 4 10-14 13
15  СПАЛ 11 4 0 7 9-17 12
16  УДИНЕЗЕ 11 2 3 6 10-16 9
17  БОЛОНЬЯ 11 2 3 6 9-16 9
18  ЭМПОЛИ 11 1 3 7 10-20 6
19  ФРОЗИНОНЕ 11 1 3 7 9-24 6
20  КЬЕВО 11 0 2 9 8-28 2

Милан Италия, чемпионат Италии, Ювентус Турин

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Сегодня|Спорт

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