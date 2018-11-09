Суперматч "Милан" – "Ювентус" и другие поединки 12 тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки 12 тура Серии А. Тур разбит на три дня и завершится в воскресенье вечером суперматчем "Милан" – "Ювентус". Хозяева занимают в таблице четвертое место и ведут борьбу за "зону Лиги чемпионов", а гости, действующие чемпионы, уверенно лидируют и в нынешнем сезоне.

Накануне "Ювентус" в Лиге чемпионов проиграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле – 1:2.

Пятница, 9 ноября:

21:30 "Фрозиноне" – "Фиорентина". ТВ: Футбол 2

Суббота, 10 ноября:

16:00 "Торино" – "Парма". ТВ: Футбол 1

19:00 СПАЛ – "Кальяри"

21:30 "Дженоа" – "Наполи". ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 11 ноября:

13:30 "Аталанта" – "Интер". ТВ: Футбол 2

16:00 "Кьево" – "Болонья"

16:00 "Рома" – "Сампдория". ТВ: Футбол 1

16:00 "Эмполи" – "Удинезе"

19:00 "Сассуоло" – "Лацио"

21:30 "Милан" – "Ювентус". ТВ: Футбол 2

Турнирная таблица чемпионата Италии: