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Чемпионат Италии по футболу: расписание, результаты 36 тура, таблица

24 июля, 11:35

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Все о поединках 36 тура итальянской Серии А - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 36 тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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В прошлом туре "Ювентус" неожиданно проиграл "Удинезе":

Пятница, 24 июля

22:45 "Милан" – "Аталанта". ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 2.95 – 3.90 – 2.25

"Милан" – "Аталанта" онлайн-трансляция

Суббота, 25 июля

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18:15 "Брешиа" – "Парма". ТВ: "Футбол 3", oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 3.80 – 2.05

20:30 "Дженоа" – "Интер". ТВ: "Футбол 3", oll.tv
Букмекеры: 4.90 – 4.30 – 1.65

22:45 "Наполи" – "Сассуоло". ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 1.57 – 4.70 – 5.30

Воскресенье, 26 июля

18:15 "Болонья" – "Лечче". ТВ: "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.50 – 3.70 – 2.75

20:30 "Кальяри" – "Удинезе". ТВ: "Футбол 3", oll.tv
Букмекеры: 3.80 – 3.55 – 2.05

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20:30 "Рома" – "Фиорентина". ТВ: "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 1.65 – 4.50 – 5.00

20:30 СПАЛ – "Торино"
Букмекеры 5.70 – 4.50 – 1.57

20:30 "Верона" – "Лацио". ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 3.45 – 3.65 – 2.15

22:45 "Ювентус" – "Сампдория". ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 1.28 – 6.20 – 10.50

Таблица чемпионата Италии:

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расписание результаты чемпионат Италии Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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