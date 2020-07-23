"Ювентус" неожиданно проиграл и возродил интригу в Серии А

Сегодня "Ювентус" мог оформить девятый подряд чемпионский титул – для этого нужно было на выезде обыграть "Удинезе", и тогда отрыв от "Аталанты" за три тура до финиша Серии А увеличился бы до 9 очков. При этом туринцы даже при равенстве очков опередят Малиновского и компанию за счет дополнительных показателей – личных встреч.

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Но "Ювентус" проиграл "Удинезе" в выездном матче 35-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей по голу забили Илия Несторовский и Секо Фофана, единственный гол туринцев на счету Маттейса Де Лигта.

Обзор матча "Удинезе" – "Ювентус" 2:1

Теперь за три тура до конца сезона "Ювентус" на 6 очков опережает идущую второй "Аталанту" и на 7 – занимающий 3-е место "Интер". Для того, чтобы гарантировать себе золотые медали, "Ювентусу" достаточно в оставшихся трех матчах набрать три очка. Тогда можно не смотреть на результаты конкурентов.

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В свою очередь, "Удинезе" благодаря победе поднялся на 15-е место в таблице чемпионата Италии, опередив "Торино".

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