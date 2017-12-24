Чемпионат мира по футболу 2026 года в Африке не состоится

Сегодня, 21:28

ФИФА выберет хозяев ЧМ-2026 на конгрессе в Москве 13 июня

Фото AFP
Фото AFP

Королевская марокканская футбольная федерация сняла поданную ранее заявку на проведение в стране чемпионата мира 2026 года.

23 декабря 2017 года Марокко отправило в ФИФА все необходимые документы и официально вышло из выборов.

Таким образом, единственным претендентом на проведение ЧМ-2026 пока остается совместная заявка трех стран: Канада-Мексика-США

ФИФА выберет хозяев ЧМ-2026 на конгрессе в Москве 13 июня 2018 года.

Напомним, в 2026-м году должен состояться первый розыгрыш финальной части чемпионата мира с участием 48 команд. Окончательный выбор хозяев ЧМ-2026 будет сделан в мае 2020-го.

Мексика уже дважды принимала мировой чемпионат в 1970 и 1986 годах, Соединенные Штаты – в 1994, и только Канада может дебютировать в качестве хозяйки.

Ближайший чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Перу по итогам жеребьевки на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Франции, Дании и Австралии.

Ранее появилось видео, как модель полностью разделась после выхода Перу на ЧМ-2018. Аида Мартинес сдержала обещание, данное по ходу отборочного турнира.
футбол, ФИФА, ЧМ-2026

Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат мира по футболу 2026 года в Африке не состоится". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Мексика уже дважды принимала чемпионат мира. Фото AFP

За матчи ЧМ-2026 борьбу ведут 44 города в США, Канаде и Мексике

16 Августа, 10:37

На этом мундиале впервые выступят 48 национальных сборных

Футбол

Футболисты сборной Марокко, в случае победы заявки страны, сыграют на ЧМ-2026 без отбора. Фото AFP

Королевство Марокко хочет провести чемпионат мира по футболу

11 Августа, 15:34

Для Марокко это будет пятая попытка заполучить мундиаль
Загрузка...

Футбол

Фото AFP

Чили хочет принять ЧМ-2026 совместно с несколькими странами

22 Июня, 13:02

ЧМ-2026 станет первым в истории мундиалем, на котором сыграют 48 сборных

Футбол

Генрих Мхитарян. Фото AFP

Мхитарян включен в сборную разочарований чемпионата Англии

Сегодня, 21:06

В списке неудачников есть игроки не только "МЮ", но и "Арсенала", "Челси" и "Тоттенхэма"

Футбол

Эду Феррейра. Фото twitter.com/boavistaoficial

20-летний футболист из Португалии умер от рака

Сегодня, 19:31

Эду Феррейра прервал карьеру, когда узнал свой диагноз

Футбол

Гарри Кейн. Фото AFP

Форвард "Тоттенхэма" повторил рекорд Англии и гонится за Месси

Сегодня, 18:48

Гарри Кейн может стать лучшим бомбардиром Европы в уходящем году

Футбол

УЕФА назвал символическую сборную открытий Лиги чемпионов

Сегодня, 17:50

Список игроков в возрасте 24 лет и младше, кто великолепно проявил себя в уходящем году в Лиге чемпионов

Новости

Богдан Михайличенко. Фото ФК "Динамо"

"Заря" арендовала двух защитников "Динамо"

Сегодня, 17:06

Тымчик и Михайличенко на полтора года стали игроками луганского клуба
Загрузка...