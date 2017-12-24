Чемпионат мира по футболу 2026 года в Африке не состоится

ФИФА выберет хозяев ЧМ-2026 на конгрессе в Москве 13 июня

Королевская марокканская футбольная федерация сняла поданную ранее заявку на проведение в стране чемпионата мира 2026 года.

23 декабря 2017 года Марокко отправило в ФИФА все необходимые документы и официально вышло из выборов.

Таким образом, единственным претендентом на проведение ЧМ-2026 пока остается совместная заявка трех стран: Канада-Мексика-США

ФИФА выберет хозяев ЧМ-2026 на конгрессе в Москве 13 июня 2018 года.

Напомним, в 2026-м году должен состояться первый розыгрыш финальной части чемпионата мира с участием 48 команд. Окончательный выбор хозяев ЧМ-2026 будет сделан в мае 2020-го.

Мексика уже дважды принимала мировой чемпионат в 1970 и 1986 годах, Соединенные Штаты – в 1994, и только Канада может дебютировать в качестве хозяйки.

Ближайший чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Перу по итогам жеребьевки на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами Франции, Дании и Австралии.

Ранее появилось видео, как модель полностью разделась после выхода Перу на ЧМ-2018. Аида Мартинес сдержала обещание, данное по ходу отборочного турнира.