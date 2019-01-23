Чемпионат Украины возобновится 23 февраля: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в понедельник

Определились даты и время начала ближайших туров Премьер-лиги

Фото: Сегодня|Спорт

Чемпионат Украины возобновится 23 февраля: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в понедельник //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/868/cbc/5c4868cbc9e8f.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/868/cbc/5c4868cbc9e8f.jpg 2019-01-23T15:16:00+02:00 Футбол Определились даты и время начала ближайших туров Премьер-лиги

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров Чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. Чемпионат возобновится 23 февраля, а лидеры "Шахтер" и "Динамо" проведут свои матчи в понедельник, 25-го числа, так как 21 февраля обе команды проведут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы – киевляне сыграют дома с "Олимпиакосом", а горняки отправятся на выезд к "Айнтрахту". Напомним, что билеты на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" поступили в свободную продажу.

19 ТУР

Суббота, 23 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Олимпик"

17:00 "Львов" – "Черноморец"

Воскресенье, 24 февраля

14:00 "Арсенал" – "Десна"

17:00 "Ворскла" – "Карпаты"

Понедельник, 25 февраля

18:30 "Динамо" – "Заря"

19:00 "Шахтер" – "Александрия"

20 ТУР

Суббота, 2 марта

14:00 "Десна" – "Динамо"

17:00 "Черноморец" – "Шахтер"

Воскресенье, 3 марта

14:00 "Олимпик" – "Арсенал"

14:00 "Заря" – "Ворскла"

17:00 "Александрия" – "Мариуполь"

17:00 "Карпаты" – "Львов"

Ранее мы писали, что МВД просит перенести матчи чемпионата Украины из-за выборов президента. Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.

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