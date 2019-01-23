Чемпионат Украины возобновится 23 февраля: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в понедельник
Определились даты и время начала ближайших туров Премьер-лиги
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров Чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. Чемпионат возобновится 23 февраля, а лидеры "Шахтер" и "Динамо" проведут свои матчи в понедельник, 25-го числа, так как 21 февраля обе команды проведут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы – киевляне сыграют дома с "Олимпиакосом", а горняки отправятся на выезд к "Айнтрахту". Напомним, что билеты на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" поступили в свободную продажу.
19 ТУР
Суббота, 23 февраля
14:00 "Мариуполь" – "Олимпик"
17:00 "Львов" – "Черноморец"
Воскресенье, 24 февраля
14:00 "Арсенал" – "Десна"
17:00 "Ворскла" – "Карпаты"
Понедельник, 25 февраля
18:30 "Динамо" – "Заря"
19:00 "Шахтер" – "Александрия"
20 ТУР
Суббота, 2 марта
14:00 "Десна" – "Динамо"
17:00 "Черноморец" – "Шахтер"
Воскресенье, 3 марта
14:00 "Олимпик" – "Арсенал"
14:00 "Заря" – "Ворскла"
17:00 "Александрия" – "Мариуполь"
17:00 "Карпаты" – "Львов"
Ранее мы писали, что МВД просит перенести матчи чемпионата Украины из-за выборов президента. Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.
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