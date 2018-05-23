Чемпиону мира грозит 6 лет тюрьмы за связи с итальянской мафией

Бывший футболист сборной Италии, а также "Удинезе" и "Ювентуса" Винченцо Яквинта подозревается в связях с мафией, ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщает Football Italia.

Как отмечается, чемпиону мира 2006 года в составе итальянской национальной команды было предъявлено обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием еще в декабре 2015 года, также ему инкриминируется "намерение помочь" мафиозной организации "Ндрангета", которая исторически связана с южноитальянской областью Калабрия.

По данным издания, всего по делу проходят более 140 человек, в том числе отец Яквинты, для которого обвинение требует 19 лет лишения свободы. Фигурантов дела обвиняют, в частности, в подделке счетов, мошенничестве, ростовщичестве и вымогательстве.

Ранее СМИ сообщали, что в связях с итальянской мафией подозревают вратаря Хосе Рейну из "Наполи", а также защитника Паоло Каннаваро, родного брата капитана сборной Италии на ЧМ-2006 Фабио Каннаваро.

Ранее мы писали, что бывший футболист донецкого "Металлурга" погиб в боях на Донбассе. Андрей Маслов на профессиональном уровне сыграл 74 матча.