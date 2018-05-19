"Черноморец" и "Зирка" сыграют переходные матчи

"Моряки" спаслись от прямого вылета в Первую лигу

Одесский "Черноморец" избежал прямого вылета в Первую лигу. В заключительном туре Премьер-лиги "моряки" на своем поле минимально обыграли кропивницкую "Зирку".

Судьба встречи была решена во втором тайме, после провала защитников гостей. Максим Третьяков вышел один на один и пробил мимо вратаря.

"Черноморец" – "Зирка" – 1:0

Гол: Третьяков (57)

Теперь "Черноморец" в переходных матчах встретится со второй командой Первой лиги. Впрочем, и "Зирке" предстоят стыковые встречи за сохранение прописки. Клуб из Кропивницкого сыграет с бронзовым призером Первой лиги.

А Премьер-лигу покинет каменская "Сталь", которая проиграла ключевой поединок львовским "Карпатам" – 0:3. "Сталь" по итогам чемпионата Украины заняла последнее место в турнирной таблице и со следующего сезона будет играть в Первой Лиге.

Кроме того, сегодня сыграют гранды Премьер-лиги: онлайн матча "Динамо" – "Шахтер". Поединок не имеет турнирного значения, но на дерби всегда команды находят мотивацию.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом, а динамовцы выиграли "серебро".