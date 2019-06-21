Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Чествование легенды: "Шахтер" организует прощальный матч для Дарио Срны

21 июня, 18:00

Хорватский футболист повесил бутсы на гвоздь и займется административной деятельностью

Дарио Срна
Дарио Срна. Фото: AFP

Донецкий "Шахтер" организует для своего легендарного капитана Дарио Срны прощальный матч. Хорватский футболист официально объявил о завершении карьеры и переходит на административную работу в донецком клубе. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно вам сообщим подробности", – сказал Сергей Палкин.

Ранее сообщалось, что Срна станет ассистентом нового главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру. Правда, сегодня Палкин рассказал, что хорват еще может занять должность амбассадора клуба либо в менеджменте. Вопрос с позицией тренера также остается открытым.

Дарио выступал в составе "оранжево-черных" с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Дарио Срна – о победе в финале Кубка УЕФА-2009:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шахтер Донецк, Дарио Срна

Вы сейчас просматриваете новость " Чествование легенды: "Шахтер" организует прощальный матч для Дарио Срны". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны соперники "Шахтера" на сборах в Германии

Вчера, 22:51

Донецкий клуб проведет два спарринга против болгарских команд

"Шахтер" представил тренерский штаб Луиша Каштру

Вчера, 14:00

Помогать португальскому наставнику будут соотечественники и Дарио Срна

От 60 грн и по паспортам: стартовала продажа билетов на Суперкубок Украины

Вчера, 13:11

В матче-открытии нового сезона в Украине встретятся "Динамо" и "Шахтер"

Легенда "Шахтера" Дарио Срна возвращается в донецкий клуб

Вчера, 11:51

Хорватский футболист завершил карьеру и станет ассистентом нового наставника "горняков"

Еще один игрок сборной Украины продолжит карьеру в России

19 июня, 12:13

Защитник "Шахтера" заключил трехлетнее соглашение с "Динамо"

"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины

17 июня, 14:28

Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея

Назван самый полезный суп

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик

Ученый назвал нашествие бабочек экологической катастрофой

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Как бег влияет на мужские гормоны?

Кто они – самые красивые бегуньи мира?

Супер-УАЗы: "железные покорители" бездорожья

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Герой молодежного чемпионата мира Ефим Конопля: "Тренера обливали водой – кончилось шампанское"

Вчера, 10:04

Ефим Конопля в составе сборной Украины U20 стал чемпионом мира. Юный футболист – о фартовых носках капитана, итальянцах с сигаретами и расставании "золотой" команды

В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

19 июня, 19:52

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

Результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: Путь чемпионов и Основной путь

19 июня, 17:12

Единственная украинская команда на этой стадии – "Заря" – сыграет с победителем противостояния "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония)

Определился последний участник украинской Премьер-лиги

19 июня, 16:16

"Олимпик" сохранил место в элитном дивизионе по футболу

"Милан" почти договорился с УЕФА, чтобы Паулу Фонсека напрямую попал в групповой турнир Лиги Европы

18 июня, 23:00

"Россонери" хотят уже сейчас обнулиться за нарушение финансового фейр-плей. При этом в выигрыше окажется "Рома"

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь