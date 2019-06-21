Чествование легенды: "Шахтер" организует прощальный матч для Дарио Срны

Хорватский футболист повесил бутсы на гвоздь и займется административной деятельностью

Дарио Срна. Фото: AFP

Донецкий "Шахтер" организует для своего легендарного капитана Дарио Срны прощальный матч. Хорватский футболист официально объявил о завершении карьеры и переходит на административную работу в донецком клубе. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно вам сообщим подробности", – сказал Сергей Палкин.

Ранее сообщалось, что Срна станет ассистентом нового главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру. Правда, сегодня Палкин рассказал, что хорват еще может занять должность амбассадора клуба либо в менеджменте. Вопрос с позицией тренера также остается открытым.

Дарио выступал в составе "оранжево-черных" с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Дарио Срна – о победе в финале Кубка УЕФА-2009:

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