Чьи "кубики" круче: футболисты начали показывать свой пресс в соцсетях

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах на своей странице в Instagram продемонстрировал фанатам в какой хорошей форме он находится. Футболист опубликовал фотографию из тренажерного зала, где виден его прорисованный пресс. Известно, египтянин проповедует здоровый образ жизни и старается следовать рекомендациям врачей и диетологов.

Показывать пресс вошло в футболе в моду после того, как это как недавно это сделал Криштиану Роналду, забивший первый мяч в Лиге чемпионов за "Ювентус". Правда, в том поединке клуб из Турина проиграл "Мнчестер Юнайтед" со счетом 1:2. Роналду забил первый гол в матче феноменальным ударом слета.

После этого полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джесси Лингард обратился к своим подписчикам в соцсетях с просьбой сравнить его пресс с "кубиками" португальского нападающего.

Ранее мы писали, что гол Криштиану Роналду в ворота его бывшей команды признали лучшим в Лиге чемпионов. Португалец победил по итогам матчей четвертого тура группового этапа.