Рекордный гол Роналду не принес радости "Ювентусу": обзор матча Лиги чемпионов

Шикарная концовка выдалась у матча "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед", который не разочаровал болельщиков и оправдал статус центрального во второй игровой день четвертого тура Лиги чемпионов. Игра соперников соответствовала их статусу, а сценарий получился вообще волшебным. Правда, в Турине на этот счет наверняка есть свое, не очень положительное мнение.

В первом тайме обе команды лишь по разу попали в створ ворот, хотя в обороне особо и не отсиживались. Не хватало точности.

После перерыва игра пошла поживее. Несколько раз выручал "Манчестер Юнайтед" каркас ворот.

Но и он не спас после феноменального гола Роналду, обновившего свой же рекорд Лиги чемпионов – 121 мяч в 156 матчах. Чтобы оценить сложность исполнения удара, нужно несколько раз посмотреть повтор.

Тут же "Юве" мог добить соперника, но Пьянич и Квадрадо не забивали с убойных позиций. За что в итоге были наказаны. Жозе Моуринью провел очень качественные замены.

Сначала Хуан Мата ударом со штрафного сравнял счет.

А затем к давлению Маруана Феллаини на центр защиты туринцев присоединился Поль Погба и вынудил Алекса Сандро отметиться автоголом.

Тут же Маркус Рэшфорд мог поставить жирную точку, но не реализовал свой выход на рандеву с вратарем.

Тем не менее, есть первое поражение "Ювентуса" в нынешнем сезоне, а также первые пропущенные мячи в Лиге чемпионов. Вопрос с путевкой в 1/8 финала ЛЧ туринцам придется повременить.

"Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" – 1:2

Голы: Роналду (65) – Мата (86), Алекс Сандро (89, автогол).

"Ювентус": Щенсный – Ди Шильо (Барцальи, 83), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира (Матюиди, 61), Пьянич, Бентанкур – Квадрадо (Манджукич, 90+2), Дибала, Роналду.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу – Эррера (Мата, 79), Матич, Погба – Лингард (Рэшфорд, 70), Санчес (Феллаини, 79), Марсьяль.

Выиграл и другой представитель Манчестера в Лиге чемпионов – "Манчестер Сити", который с крупным счетом 6:0 обыграл "Шахтер" на своем поле.

При этом при счете 1:0 печально известный венгерский арбитр Кашшаи допустил просто чудовищную ошибку и назначил пенальти за то, что игрок "МанСити" Стерлинг зацепился носком бутсы за газон.