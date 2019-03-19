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Что надо знать о новом украинце Мораесе: малыш и Люксембург, брат в атаке и "вдячний"

Сегодня, 09:30

Нападающий Жуниор Мораес получил украинский паспорт и может сыграть за национальную сборную

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Что надо знать о новом украинце Мораесе: малыш и Люксембург, брат в атаке и "вдячний" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/09a/765/5c909a7655783.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/09a/765/5c909a7655783.jpg Футбол Нападающий Жуниор Мораес получил украинский паспорт и может сыграть за национальную сборную

Вчера бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. А значит имеет шанс сыграть за сборную Украины, не исключено, что уже в ближайших матчах против Португалии и Люксембурга.

Его имя - Алуизио, а полная фамилия - Чавес Рибейро Мораес Жуниор. Родился в бразильском Сантосе 4 апреля 1987 года. Папа играл в футбол за "Сантос" и "Фламенго", мама была теннисисткой. Жуниору 31 год, рост 176, вес 70. У него жена Присцилла и двое детей - Исаак-Лука и Мария-Джулия. Познакомились с Присциллой, когда Жуниору было 16, а предложение потом сделал, погрузив кольцо в бокал с шампанским. 

С 4 лет занимался в футбольной школе "Сан-Паулу", в одной группе со знаменитым Робиньо. Украине в понедельник играть с Люксембургом, и у Мораеса особое отношение к этому имени. Его самое яркое воспоминание о "Сантосе", где он вырос, - это когда знаменитый тренер Вандерлей Лушембурго его, юнца, выпускал на замену уже почти в финале Лиги Паулисты: "Он просил меня успокоиться. И сказал: выходи и решай, малыш". 20-летний Мораес забил, и "Сантос" стал чемпионом штата Сан-Паулу.

Его первой европейской командой стала румынская "Глория", где он играл со своим братом Бруно Мораесом, тоже нападающим. Только Бруно забил 0 голов, а Жуниор 18 (в 32 матчах). В жизни Бруно был и в "Порту", а сейчас 34-летний Бруно играет за "Трофенше" в 3-й лиге Португалии.

Жуниор везде много забивал. После Румынии в болгарском ЦСКА - 16 голов (в 24 матчах). С 2011 года играет в Украине: "Металлург" Д – 35 голов (63 матча), с 2015-го - "Динамо" К - 22 (54, с полугодовой безголевой арендой в Китай), с 2018-го - "Шахтер" - 16 (21). После перехода из "Динамо" в "Шахтер" игроки киевской команды отказывались пожать руку Мораесу перед матчами с "горняками". Ныне он лидирует среди лучших бомбардиров УПЛ с отрывом в 5 мячей.

В апреле 2016-го Мораес говорил в интервью "Сегодня"

Об отношениях с бразильцами "Шахтера" (тогда он играл в "Динамо"): "Это на поле у нас "белая" война, а в жизни со всеми дружу - Марлос, Бернард... Сейчас больше общаемся с Тайсоном и Фредом".

О первом, что удивило в Украине: "Я всегда улыбаюсь, при встрече протягиваю руку, а здесь люди этого пугаются и иногда даже отходят немного".

О его обворованной квартире: "Ничего. Это всего лишь вещи, которым всегда найдется замена. Я пришел в этот мир голым, так и уйду из него".

О возможном украинском паспорте: "Мы уже адаптировались, привыкли к культуре. Когда все уезжали из Украины, мы с семьей остались, хоть у меня и были предложения из других стран. Но кричать везде, что сменю гражданство, не хочу".

Гражданином Украины Мораес стал указом президента от 15 марта 2019-го. Вчера Мораес написал в Instagram: "Вдячний UA" с сердечком.

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Тег футбол, футболист, Жуниор Мораес

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Пономаренко Алексей

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