Что "Вольфсбург" попросил у "Шахтера" перед ответным матчем: стали известны детали

180 бутылок воды и 45 мячей: мы заглянули в райдер немецкого клуба перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Европы

В среду на "Олимпийском" в Киеве состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом". В первой игре в Германии в марте "горняки" одержали победу со счетом 2:1, и сейчас намерены развить успех и выйти в четвертьфинал еврокубка.

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Перед матчем к нам попал документ, в котором указаны все таймлайны пребывания немецкого клуба в Киеве и запросы "Вольфсбурга" к украинской стороне. Делегация немецкого клуба прилетит в аэропорт "Жуляны" рейсом WDL610, ориентировочное время прибытия – 15:30 во вторник, 4 августа. Полицейский эскорт сопроводит команду в отель Hilton, также в сопровождении полиции команда будет ездить на тренировку за сутки до игры и на сам матч, а также в аэропорт после поединка.

Пресс-конференция тренера и одного из игроков "Вольфсбурга" состоится в 18:30, аналогичное мероприятие у "Шахтера" будет в 19:30.

Тренировка "Вольфсбурга" состоится во вторник в 19:00. Для тренировки гости запросили 30 футбольных мячей, 60 бутылок воды по 0,5 литра без газа, чай, кофе, печенье и фрукты.

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В день матча немецкий клуб просит 15 мячей, чай, кофе, печенье, фрукты и 120 бутылок воды без газа.

Рейс из Киева с делегацией "Вольфсбурга" запланирован на 06:30 утра 6 августа.

Смотрите, как "Вольфсбург" и "Шахтер" играли первый матч, который состоялся 12 марта:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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