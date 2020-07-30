Дарио Срна – о том, как отказал "Милану" и принял предложение "Шахтера"

Ассистент тренера "Шахтера" рассказал о том, почему 17 лет назад принял предложение украинского клуба

Дарио Срна в проекте "Правила жизни" в приложении Shakhtar Club рассказал, почему отклонил предложение "Милана", как выбрал "Шахтер" и как Ринат Ахметов поменял украинский футбол.

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О возможном переходе в "Милан" в 1998

Было предложение "Хайдуку" от "Милана". Я лично разговаривал с Франко Барези. Они прилетали в Хорватию. Но я принял решение, вместе с семьей и вместе с агентом, что мне пока рано. Я не жалею об этом решении. Меня много раз спрашивали: "Что бы ты поменял в своей жизни?". Я отвечаю: "Ничего, потому что не могу уже ничего поменять".

Больше всего на решение остаться в Хорватии повлиял папа. Но это было решение семьи вместе с агентом. Нужно было сесть, подумать и сделать анализ, что правильно и что неправильно.

О переходе в "Шахтер"

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В декабре 2002 года "Шахтер" начал интересоваться мной. Сначала я не хотел идти в "Шахтер", а потом принимал решение с семьей, что нужно идти. Не буду ничего скрывать – я смотрел по-другому на всю эту ситуацию. Во-первых, я перешел, потому что "Хайдуку" нужны были деньги. Они оказывали на меня давление, чтобы я перешел, потому что их устраивал трансфер.

Но с футбольной точки зрения я не хотел переходить. Потому что я не считал, что в этот момент это был шаг вперед. Я в 21 год был правым полузащитником сборной Хорватии, сыграл 7-8 игр за основную сборную, поэтому я ожидал, что перейду в какой-то другой клуб. Но получился "Шахтер".

Я согласился, потому что видел, что подписали Бернда Шустера, подписали Вукича, Лалатович уже был там. Видел, что строится хорошая команда. Я думал сыграть там год-два и поехать в Европу. А получилось так, что уже на 17 лет остался в "Шахтере".

О Ринате Ахметове

Иногда меня травят: "Почему ты постоянно говоришь о президенте?". Потому что нет президента – нет такого "Шахтера". Может быть другой президент, но такого "Шахтера" не будет. Я не верю, что кто-то может и способен сделать такой "Шахтер".

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Этот человек поменял украинский футбол. Я не говорю это потому, что он наш президент. Я говорю факты, как есть. Он превратил Донецк из маленького города в топовый футбольный город мирового уровня. Там была Бейонсе, там была Рианна. Там были "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", все топовые клубы Европы – и никто не забрал очки. Мало кто из них уезжал из Донецка с очками.

Он сделал команду, он сделал большие трансферы, за нашими футболистами смотрел весь мир. И продолжает смотреть. Он сделал правильную программу развития клуба и команды. Это заслуга президента.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 "Шахтер" досрочно, за пять туров до завершения чемпионата, гарантировал себе золотые медали.

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