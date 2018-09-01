Датский нападающий подписал контракт с киевским "Динамо"

21-летний датский нападающий Миккель Дуэлунд подписал контракт с ФК "Динамо" Киев.

Миккель родился в датском городе Орхус и начинал заниматься футболом в местном футбольном клубе. В юношеском возрасте футболист перешел в датский "Мидтюлланд", где начинал с юношеского чемпионата страны, а впоследствии дорос и до первой команды. С "Мидтюлландом" дважды становился чемпионом Дании. Также Миккель является футболистом молодежной сборной Дании и может сыграть на любой позиции в полузащите и нападении.

В "Динамо" Дуэлунд будет выступать под 99-м номером.

"Поздравляю, мы принимаем тебя в нашу динамовскую семью, – сказал после подписания контракта президент "Динамо" Игорь Суркис, вручив новичку динамовскую футболку с его фамилией и номером на спине. – Мы долго за тебя боролись и, я надеюсь, ты принесешь нам много успехов, побед, став тем футболистом, на которого будут ходить болельщики. Ждем тебя в Киеве после матчей сборной".

"Я давно этого ждал, и буду отдавать всего себя на 100%, – пообещал Миккель Дуэлунд. – Теперь я игрок "Динамо" Киев и постараюсь в полной мере воспользоваться предоставленной мне возможностью. Спасибо за ваше доверие. С нетерпением жду начала работы".

Напомним, что вчера прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Соперниками киевлян будут – "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция) и "Яблонец" (Чехия).