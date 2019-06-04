Даже на русском боялся заговорить: игрок "Зари" – о трудностях в Украине из-за российских документов
Легионеру "Зари" не разрешили работать в Украине из-за вида на жительство в России
Бывший футболист луганской "Зари" Гаель Ондуа рассказал, почему ему досрочно пришлось разорвать отношения с луганским клубом. Напомним, что Гаэль Ондуа подписал контракт с луганским клубом в конце 2017-го года, а разорвал соглашение в марте 2018. Предполагалось, что игрок будет выступать за луганчан на протяжении двух лет.
"Я даже не думал, что такое бывает. В "Заре" сказали: приезжай, точно будешь играть у нас. Но у меня есть русские документы, сейчас – вид на жительство. Из-за него украинская власть не выдавала мне разрешение на работу. Хотя контракт с "Зарей" был официально подписан.
Помню, снова прилетел в Запорожье и на границе провел четыре часа в полицейском участке. У меня забрали багаж и документы. Пограничники что-то требовали, задавали вопросы: "Ты почему здесь?", "Что делал в России?", "Куда собираешься дальше?".
Я им объяснял, что футболист, приехал играть в вашей команде, спорт – вне политики. После всех этих проблем стал чувствовать себя в Украине некомфортно. Даже на русском боялся заговорить, хотя обычно общаюсь на этом языке.
Месяца три-четыре тренировался в "Заре", параллельно старался решить вопросы в посольстве Украины в Москве. Но все безрезультатно. Пришлось разрывать контракт с "Зарей", – сказал Ондуа.
Напомним, вчера знаменитый украинский тренер Виктор Скрипник возглавил "Зарю". Луганский клуб по окончании сезона расстался с многолетним наставником Юрием Вернидубом.
Лучшие голы 32 тура чемпионата Украины:
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