Денисов: "Ждем справедливого решения КДК по делу о высказываниях Вернидуба"

Директор телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Денисов рассказал о едином ТВ-пуле в чемпионате Украины, новичках Премьер-лиги черниговской "Десне" и киевском "Арсенале", а также высказываниях главного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба. Напомним, после одного из матчей Вернидуб заявил, что "В прошлом веке, во время войны у Адольфа Гитлера рупором производства был Йозеф Геббельс. Сейчас же каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" – рупоры Шахтера". После этого телеканалы обратились в Комитет по этике и честной игре.

- В прошлом сезоне канал "Футбол 1"/"Футбол 2" транслировал домашние матчи 7 клубов УПЛ, в нынешнем – 9 из 12. Это подавляющее большинство. Так быть может, пресловутый единый пул и не нужен?

- Нужно понимать, о чем мы говорим. Единый пул – это пакет прав с обязательствами, которые выставляются на рынок для покупки. Но вопрос не в том, кто купит, а за сколько и как потом эти деньги возвращать с рынка. При этом существуют большие риски.

Первый – это кардшаринг или по-простому – пиратство. Победить его у нас чрезвычайно сложно, закон фактически не работает. Да, у нас есть компания, которая отслеживает недобросовестных кабельщиков, штрафует их. Но это сложный процесс.

Второй – это ретрансляция на территорию Украины российского канала "Матч ТВ". Поймать и раскодировать сигнал весьма просто. Думаю, это сфера ответственности СБУ: почему идет вещание неадаптированного российского канала с контентом, правообладателем которого на территории Украины являются каналы "Футбол"?

Третий вопрос, и мы связываем с ним большие надежды, это переход на платное ТВ. Аналоговое телевидение уходит в историю. Переход с "аналога" на "на цифру" повлечет за собой конвертацию потенциального зрителя в платный рынок. Телерынок формируют факторы, которые со временем будут меняться, что позволит нам говорить о безубыточности.

- Как в Западных странах?

- Не обязательно. Возьмите ближе, хотя бы Польшу. Отличный пример. Их клубы не очень успешны в еврокубках, но они зарабатывают на внутренних трансляциях хорошие деньги, и это направление развивается.

У спутникового оператора "Polsat", куда входят футбольные каналы, свыше трех миллионов абонентов. Потому что в стране закрыт пиратский контент. Вторая платная платформа "Цифра+", там уже 1,5 миллиона подписчиков. Есть и третья – "Orange". Рынок четко зашит в сегмент платного телевидения.

- К слову, а что сыграло ключевую роль в переговорах с девятью клубами УПЛ? Ведь вам удалось убедить не только старых партнеров, но и новичков – "Львов", "Десну", "Арсенал".

- Так как в УПЛ нет единого пакета телеправ, пресловутого пула, каждое лето приходится вести переговоры и переподписывать контракты с клубами. Раньше цифры в контракте зависели от множества факторов. Но в этом году был предложен новый подход. Всем, от грандов до новичков, были предложены абсолютно одинаковые финансовые условия. То есть – фиксированный платеж, который гарантированно получит каждый клуб. В УЕФА его называют "performance bonus". Он достаточно небольшой. Но в дальнейшем клуб может заработать деньги, если займет место в первой шестерке. Нам интересно, чтобы команды бились за места, а это в свою очередь будет приносить им денежные бонусы. Хорошие бонусы.

- Если говорить о новичках, ожидаете повышения зрительского интереса в том же Чернигове?

- Не только там. Во "Львов" пришли бразильцы, а "Арсенал" тренирует легендарный итальянец Фабрицио Раванелли. На мой взгляд, это сильный пиар-ход. Что касается "Десны", мы тесно контактируем, там хотят работать с болельщиками, которых много, хотят развивать диджитал направление и нам это нравится.

- В СМИ была информация, что канал также вел переговоры с "Карпатами", но в итоге их матчи будет показывать ZIK.

- Действительно, у нас сложилось нормальное общение. Олег Смалийчук – сильный менеджер. Мы познакомились весной, он произвел хорошее впечатление, человек мыслит системно. Это профи своего дела. Спрашивали, дискутировали, взяли паузу подумать. В итоге остановились на ZIKe, канале, который связан с президентом ФК "Карпаты". Но наши отношения остались хорошими, продолжим сотрудничество в других направлениях.

- В то же время не могу обойти стороной конфликт канала с "Зарей", высказывание Юрия Вернидуба. Знаю, что вы подали заявление в ФФУ. Чем завершилась та история?

- Не хочу давать оценку тому, что наговорил Юрий Вернидуб. Есть закон, есть компетентные органы, которые наделены полномочиями. Мое заявление рассмотрел комитет этики и честной игры, куда в большинстве своем входят европейцы. Было принято единогласное решение, что Вернидуб своими грубыми, неэтическими высказывания перешел всякие мыслимые и допустимые рамки. Дело передали в контрольно-дисциплинарный комитет, где должны были вынести наказание. Но позже мы с удивлением узнали, что КДК не нашел обоснований в решении Комитета этики и честной игры, чтобы наказать Вернидуба. И дело просто закрыли. При этом мы, как инициаторы разбора, на заседание даже не были приглашены.

- Что дальше?

- Мы подали апелляцию в одноименный комитет ФФУ и потребовали отмены решения КДК и пересмотра дела. 23 июля Апелляционный комитет рассмотрел нашу апелляцию, отменил решение КДК и вернул его для повторного рассмотрения. На этот раз ждем справедливого решения КДК.