Дерлис Гонсалес зарабатывает в "Динамо" 110 тысяч долларов в месяц

Трансфер полузащитника киевского "Динамо" Дерлиса Гонсалеса в "Сантос" сорвался. Причиной тому стали разногласия сторон в финансовых условиях контракта.

По словам парагвайца, изначально он договорился с бразильским клубом об идентичных условиях договора с теми, что у него были в "Динамо". Однако по прилету в Бразилию ему предложили существенно меньше.

"Нет шансов, что я перейду в "Сантос". У меня в контракте с "Динамо" прописана зарплата 110 тысяч долларов в месяц, а также билеты на самолет и автомобиль. Они мне сказали, что предоставят такой же договор, – цитирует слова Дерлиса Gazeta Sportiva. – По прилету в Бразилию они захотели платить мне на 37 тысяч долларов меньше, меня это не устраивает".

24-летний парагвайский вингер Дерлис Гонсалес пришел в "Динамо" из "Базеля" летом 2015 года. Всего в футболке киевского клуба он сыграл 85 матчей и забил 12 голов.

Также на счету Дерлиса 29 матчей и 4 гола за сборную Парагвая.

Сегодня появилась информация, что в "Динамо" на правах свободного агента может перейти экс-нападающий "Милана" Алессио Черчи.