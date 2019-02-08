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Десять футболистов погибло во время пожара на базе "Фламенго"

Сегодня, 19:40

Огонь разрушил здание, которое предназначалось для отдыха юных игроков

На месте трагедии
На месте трагедии. Фото: AFP
Десять футболистов погибло во время пожара на базе "Фламенго" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dbe/564/5c5dbe5645fd1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dbe/564/5c5dbe5645fd1.jpg Футбол Огонь разрушил здание, которое предназначалось для отдыха юных игроков

Пожар на тренировочной базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" унес жизни десяти молодых игроков. Огонь вспыхнул рано утром, когда игроки юношеской команды еще спали и разрушил здание, которое предназначалось для отдыха футболистов до 18 лет. Причина трагедии пока неизвестна.

Тренировочный комплекс "Фламенго" располагается в окрестностях Рио-де-Жанейро. Он был открыт после реконструкции всего всего два месяца назад, несмотря на финансовые затруднения клуба, и предназначен специально для подготовки молодежи. На его территории находятся общежитие для молодых игроков, несколько полей, аквапарк, тренажерный зал, медицинский центр и мини-стадион.

"Фламенго" – один из главных футбольных клубов Бразилии. Команда ни разу в своей истории не покидала элитный дивизион и считается самой популярной в стране.

Напомним, что сегодня было объявлено, что найденное в самолете под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту. Накануне трагедии Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта", став самым дорогим футболистом в истории валлийского клуба.

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Тег пожар, футболисты, Фламенго

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Источники:

Lenta.ru , EuroNews

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