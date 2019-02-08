Десять футболистов погибло во время пожара на базе "Фламенго"

Огонь разрушил здание, которое предназначалось для отдыха юных игроков

На месте трагедии. Фото: AFP

Десять футболистов погибло во время пожара на базе "Фламенго" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dbe/564/5c5dbe5645fd1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dbe/564/5c5dbe5645fd1.jpg 2019-02-08T19:40:00+02:00 Футбол Огонь разрушил здание, которое предназначалось для отдыха юных игроков

Пожар на тренировочной базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" унес жизни десяти молодых игроков. Огонь вспыхнул рано утром, когда игроки юношеской команды еще спали и разрушил здание, которое предназначалось для отдыха футболистов до 18 лет. Причина трагедии пока неизвестна.

TWITTER— M. Avante Brasil (@MovAvanteBrasil) February 8, 2019

Тренировочный комплекс "Фламенго" располагается в окрестностях Рио-де-Жанейро. Он был открыт после реконструкции всего всего два месяца назад, несмотря на финансовые затруднения клуба, и предназначен специально для подготовки молодежи. На его территории находятся общежитие для молодых игроков, несколько полей, аквапарк, тренажерный зал, медицинский центр и мини-стадион.

"Фламенго" – один из главных футбольных клубов Бразилии. Команда ни разу в своей истории не покидала элитный дивизион и считается самой популярной в стране.

Напомним, что сегодня было объявлено, что найденное в самолете под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту. Накануне трагедии Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта", став самым дорогим футболистом в истории валлийского клуба.

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Источники: Lenta.ru , EuroNews Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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