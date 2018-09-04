Девушка Криштиану Роналду показала, как отдыхает знаменитый футболист

Сегодня, 14:48

Джорджина Родригес и Роналду проводят время на яхте

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Instagram
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Instagram

Джорджина Родригес, девушка звезды "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, в одной из социальных сетей показала, как проводит время с футболистом. Пара наслаждается теплыми днями на палубе яхты. "Как хорошо чувствовать теплые объятия, когда вам холодно", – подписала Джорджина фото в Instagram.

Интересно, что Криштиану Роналду, перейдя в "Ювентус" из "Реала" летом за 112 миллионов евро, в трех стартовых турах чемпионата Италии не смог забить ни одного гола. При этом пятикратный обладатель "Золотого мяча" – самый высокооплачиваемый футболист Серии А.

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Ранее в СМИ просочилась дата свадьбы Криштиану Роналду. По данным Correio de Manha, футболист и Джорджина Родригес должны были расписаться после чемпионата мира 2018 года. Однако мундиаль завершился в середине июля, а пара так и не оформила свои отношения.

В конце 2017 года Криштиану Роналду занял 12-е место в рейтинге самых богатых спортсменов мира по версии Forbes. Интересно, что в топ-10 вошел только один футболист, и то завершивший карьеру – Давид Бекхэм.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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