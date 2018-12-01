Дидье Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Бывший нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".

"Было бы приятно увидеть, как Килиан Мбаппе получает "Золотой мяч". Он мой фаворит. Но не стоит забывать про Роналду, он все ещё машина. Выиграл Лигу чемпионов, сменил чемпионат, перейдя в "Ювентус", и продолжает забивать голы. Этот человек просто невероятен", – приводит слова Дрогба Goal.com.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 3 декабря. Ранее появилась информация, что португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения награды. Напомним, португальский футболист является обладателем пяти "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее мы писали, что Роналду не планирует посещение церемонии вручения "Золотого мяча". Сейчас у букмекеров претендент №1 – Лука Модрич. Далее в рейтинге идут чемпионы мира Антуан Гризманн и Рафаэль Варан.

Отметим, что ранее впервые с 2008 года лучшим игроком года по версии ФИФА был признан не Месси и не Роналду. Это звание досталось капитану сборной Хорватии Луке Модричу.