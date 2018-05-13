Диего Марадона готов возглавить "Динамо"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может занять пост главного тренера в белорусском футбольном клубе "Динамо" из Бреста, сообщает аргентинское издание Clarin. Марадона до недавнего времени возглавлял клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ. Агент знаменитого в прошлом футболиста сообщил, что в понедельник проведет переговоры с представителями брестского "Динамо". Также представитель Марадоны встретится с представителями клубов из Саудовской Аравии и Кувейта.

"Мы собираемся проанализировать все, мы должны выбрать лучший вариант для Диего. Мы должны учитывать все: погоду, уровень команды и возможное усиление", – заявил адвокат Марадоны Матиас Морла.

В нынешнем сезоне "Динамо" под руководством Сергея Ковальчука с девятью очками после семи матчей занимает седьмое место в чемпионате Беларуси.

Ранее мы писали, что Диего Марадона больше не тренер клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра". Специалист решил уйти в отставку после того, как не удалось вывести команду в элитный дивизион страны. 57-летний Марадона возглавил команду в мае прошлого года, но даже года продержаться на посту не сумел.

В ноябре прошлого года стало известно, что Марадона хочет посадить в тюрьму собственную дочь. Знаменитый аргентинец обвиняет родственницу в краже большой суммы денег.