"Динамо" – БАТЭ: видеотрансляция матча киевлян против самой титулованной команды Беларуси

Сегодня, 11 февраля, киевское "Динамо" проведет контрольный матч на тренировочном сборе в Турции против самой титулованной команды Беларуси БАТЭ из Борисова. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени, а на нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция поединка "Динамо" – БАТЭ.

БАТЭ является 15-кратным чемпионом Беларуси, трижды выигрывал Кубок и семь раз – Суперкубок страны. В прошлом сезоне клуб из Борисова занял второе место в чемпионате второе место, пропустив вперед команду Артема Милевского "Динамо" из Бреста. Кстати, ранее на сборах киевское "Динамо" разгромило "Динамо" Брест.

Реклама

Что касается противостояния киевлян с БАТЭ, то хорошо запомнились их встречи на групповом этапе Лиги Европы в 2010 году. Тогда в Киеве команды выдали боевую ничью (2:2), а Артем Милевский назвал белорусов клоунами. В ответном матче Динамо разгромило БАТЭ 4:1. После той встречи прозвучала легендарная фраза Олега Гусева: "Мы доказали, что это дворовая команда. Только футболисты пивзавода могут до игры высказываться".

"Динамо" начнет встречу в таком составе: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Караваев, Вербич – Русин.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:

5 февраля. "Динамо" – "Олимпия" (Словения) – 5:0

6 февраля. "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия) – 3:0

9 февраля. "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) – 4:1

11 февраля. "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)

12 февраля. "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)

15 февраля. "Динамо" К – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама