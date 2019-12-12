Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

"Динамо" – "Лугано": видео гола и обзор матча (обновляется)

12 декабря, 20:56

Поединок проходит на НСК "Олимпийский"

Динамо - Лугано

Динамо - Лугано / Фото: Reuters

"Динамо" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимает "Лугано". На нашем сайте вы можете смотреть онлайн матча "Динамо" – "Лугано".

Ранее мы сообщали, что Йожеф Сабо переживает за "Динамо": "Сейчас команда очень слабая". Но отдает победу киевлянам:

После первого тайма киевляне проигрывают со счетом 1:0. Хозяева пропустили на 45 минуте. После провала защиты гол забил Араторе, не оставив шансов Бущану.

"Динамо" – "Лугано": лучшие моменты первого тайма:

Реклама

Гол Араторе:

Отметим, чтобы гарантировано выйти в плей-офф, киевлянам нужно победить с разницей минимум в два мяча. Если "Мальме" в параллельном матче не выиграет у "Копенагагена", то будет достаточно любой победы.

В тренде
Интриги последнего тура еврокубков: что нужно "Шахтеру", "Динамо" и всем остальным для выхода в плей-офф
Последняя еврокубковая неделя 2019 года

"Динамо" – "Лугано" – 0:1

"Динамо" – Бущан, Миколенко, Кендзера, Кадар, Попов, Караваев, Шепелев, Буяльский, де Пена, Цыганков, Беседин.

"Лугано" – да Коста, Сульмони, Дапрела, Яо, Обексер, Гуидотти, Ловрич, Араторе, Кустодио, Холендер, Дальмонте.

Ранее мы давали все расклады для выхода "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите также обзор матча "Олимпик" — "Динамо" – 1:3

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Динамо Киев Лугано

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
"Золотой мяч" 2019 – онлайн церемонии награждения лучшего футболиста мираФутбол
Неймар и Мбаппе после потопа забивают
Неймар и Мбаппе после потопа забивают "канарейкам": результаты 16-го тура чемпионата ФранцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...