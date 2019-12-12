"Динамо" – "Лугано": видео гола и обзор матча (обновляется)

Динамо - Лугано / Фото: Reuters

"Динамо" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимает "Лугано". На нашем сайте вы можете смотреть онлайн матча "Динамо" – "Лугано".

Ранее мы сообщали, что Йожеф Сабо переживает за "Динамо": "Сейчас команда очень слабая". Но отдает победу киевлянам:

После первого тайма киевляне проигрывают со счетом 1:0. Хозяева пропустили на 45 минуте. После провала защиты гол забил Араторе, не оставив шансов Бущану.

"Динамо" – "Лугано": лучшие моменты первого тайма:

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Гол Араторе:

Отметим, чтобы гарантировано выйти в плей-офф, киевлянам нужно победить с разницей минимум в два мяча. Если "Мальме" в параллельном матче не выиграет у "Копенагагена", то будет достаточно любой победы.

"Динамо" – "Лугано" – 0:1

"Динамо" – Бущан, Миколенко, Кендзера, Кадар, Попов, Караваев, Шепелев, Буяльский, де Пена, Цыганков, Беседин.

"Лугано" – да Коста, Сульмони, Дапрела, Яо, Обексер, Гуидотти, Ловрич, Араторе, Кустодио, Холендер, Дальмонте.

Ранее мы давали все расклады для выхода "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

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