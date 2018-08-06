"Динамо" на стартовый матч в Лиге чемпионов везет 22 футболиста

Киевляне отправились в Прагу на матч против "Славии" в третьем раунде квалификации ЛЧ

В понедельник из международного аэропорта "Борисполь" делегация киевского "Динамо" отправилась в Чехию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Славии". Самолет с командой, тренерами и официальными представителями ориентировочно приземлится в международном аэропорту имени Вацлава Гавела.

На матч со "Славией" тренерский штаб "Динамо" взял 22 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок.

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.

Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей.

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Смирный, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че, Буэно.

Нападающие: Беседин, Русин.

По прибытии в Прагу, получив багаж и пересев в автобус, "бело-синие" отправились в центр города, где разместятся в пятизвездочном отеле "Hilton Prague", расположенном в историческом центре столицы, на берегу реки Влтавы.

В 17:30 по местному времени (18.30 по киевскому) главный тренер динамовцев Александр Хацкевич и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов в рамках регламентной пресс-конференции.

В 18:00 (19:00 по Киеву) запланирована тренировка на поле стадиона "Эден Арена", во время которой команда испытает газон, где через сутки состоится игра "Славия" (Прага, Чехия) – "Динамо" (Киев, Украина).

Напомним, что матч "Славия" – "Динамо" будет судить английский арбитр. Главным судьей поединка Лиги чемпионов назначен Крейг Поусон.

Ранее в матче чемпионата Украины "Динамо" на своем поле обыграло "Шахтер" – 1:0.