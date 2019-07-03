Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Динамо" не у дел: выйдя из-за пальмы, Зозуля сообщил о новом контракте с "Альбасете"

3 июля, 13:04

Украинский нападающий на два года продлил соглашение с клубом второго испанского дивизиона

Роман Зозуля
Роман Зозуля. Фото: Twitter

Украинский нападающий Роман Зозуля продолжит выступать за "Альбасете". Зозуля, которого этим летом сватали в киевское "Динамо" и "Днепр-1", продлил контракт с клубом испанской Сегунды на два года – до лета 2021-го. Сам 29-летний форвард эффектно сообщил болельщикам "Альбасете" о своем решении остаться посредством видеообращения – Роман выходит из-за пальмы и на чистом испанском говорит о том, что будет и дальше забивать за этот клуб. Кстати, в 67 играх за "Альбасете" на его счету – 20 голов, 11 из которых – в прошлом сезоне.

Как известно, у Зозули были предложения и от клубов высшего испанского дивизиона. Но потенциальных работодателей Романа пугали возможные проблемы с фанатами после того, что произошло у Зозули с ультрас "Райо Вальекано". Что касается переговоров с "Альбасете", то сперва Романа не устраивала зарплата, предложенная клубом. Однако в итоге стороны сумели достигнуть компромисса. 

Как сообщалось ранее, клуб Романа Зозули проиграл плей-офф за право играть в высшем дивизионе Испании. В ответном поединке полуфинальной серии плей-офф "Альбасете" обыграл "Мальорку" с минимальным счетом, но этого не хватило. Ведь перед этим Зозуля и компания на выезде проиграли со счетом 0:2.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Альбасете, Роман Зозуля

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" не у дел: выйдя из-за пальмы, Зозуля сообщил о новом контракте с "Альбасете"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финт по-итальянски: Малиновский переходит в бывшую команду Михайличенко

Вчера, 16:51

Трансфер украинского полузащитника "Генка" в "Аталанту" считался делом решенным. Но не тут то было

"Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?": мастер-класс Семина по употреблению алкоголя

Сегодня, 11:50

Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как, по его мнению, нужно "дружить" со спиртными напитками

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Как изменились требования к трудовому стажу

Пугачева на вечеринке выглядела моложе Лободы

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Дацик дрался против двоих. Одного вырубил, а потом получил травму

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву

Марселу лишен водительских прав в Бразилии

В Украине открыли крупнейшую в Европе солнечную электростанцию

Мамаев и Кокорин готовы к переезду в колонию

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Вчера, 23:55

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина заняла третье место

1 июля, 08:05

Наша команда завоевала на Европейских играх 51 медаль – рейтинг всех участников Евроигр

1 июля, 08:05

Украина завершила выступления на Европейских играх-2019 еще одной золотой медалью

30 июня, 19:07

Очередным чемпионом континентальных Игр стал каратист Станислав Горун

В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины

Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь