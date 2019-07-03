"Динамо" не у дел: выйдя из-за пальмы, Зозуля сообщил о новом контракте с "Альбасете"

Украинский нападающий на два года продлил соглашение с клубом второго испанского дивизиона

Роман Зозуля. Фото: Twitter

Украинский нападающий Роман Зозуля продолжит выступать за "Альбасете". Зозуля, которого этим летом сватали в киевское "Динамо" и "Днепр-1", продлил контракт с клубом испанской Сегунды на два года – до лета 2021-го. Сам 29-летний форвард эффектно сообщил болельщикам "Альбасете" о своем решении остаться посредством видеообращения – Роман выходит из-за пальмы и на чистом испанском говорит о том, что будет и дальше забивать за этот клуб. Кстати, в 67 играх за "Альбасете" на его счету – 20 голов, 11 из которых – в прошлом сезоне.

Как известно, у Зозули были предложения и от клубов высшего испанского дивизиона. Но потенциальных работодателей Романа пугали возможные проблемы с фанатами после того, что произошло у Зозули с ультрас "Райо Вальекано". Что касается переговоров с "Альбасете", то сперва Романа не устраивала зарплата, предложенная клубом. Однако в итоге стороны сумели достигнуть компромисса.

Как сообщалось ранее, клуб Романа Зозули проиграл плей-офф за право играть в высшем дивизионе Испании. В ответном поединке полуфинальной серии плей-офф "Альбасете" обыграл "Мальорку" с минимальным счетом, но этого не хватило. Ведь перед этим Зозуля и компания на выезде проиграли со счетом 0:2.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" не у дел: выйдя из-за пальмы, Зозуля сообщил о новом контракте с "Альбасете"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"