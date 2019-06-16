Клуб Романа Зозули проиграл плей-офф за право играть в высшем дивизионе Испании

Украинский нападающий, скорее всего, покинет испанский клуб, который остался в Сегунде

"Альбасете" в следующем сезоне будет играть во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Фото: Instagram

"Альбасете" с Романом Зозулей в следующем сезоне не будет в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу – Ла Лиге. В ответном поединке полуфинальной серии плей-офф "Альбасете" обыграл "Мальорку" с минимальным счетом, но этого не хватило. Несколько дней назад Зозуля и компания на выезде проиграли со счетом 0:2.

В ответном поединке, который прошел в воскресенье, украинский нападающий вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На последних минутах Зозуля не использовал стопроцентный момент, с нескольких метров пробив в защитника.

Таким образом, "Мальорка" вышла в финал плей-офф за право в следующем сезоне сыграть в Ла Лиге. Там ее уже ждет "Депортиво", ранее обыгравший "Малагу" с Евгением Селезневым с общим счетом 5:2 по итогам двух игр.

Ранее стало известно, что Роман Зозуля может вернуться в Украину: предложение нападающему сделало "Динамо". Тогда говорилось, что нападающий может достаться киевлянам бесплатно, если его нынешний клуб не выйдет в Примеру, что в итоге и произошло.

К слову, в Украине уже состоялся первый летний трансфер. Киевское "Динамо" объявило о покупке Абдула Кадири Мохаммеда. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Лучшие голы 32 тура чемпионата Украины:

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