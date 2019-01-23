"Динамо" не удержало победу над "Стяуа" в спарринге

Команды обменялись голами в концовке товарищеского поединка

Ничья со "Стяуа". Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" не удержало победу над "Стяуа" в спарринге Сегодня | Спорт //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8a1/a7e/5c48a1a7ea1d8.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8a1/a7e/5c48a1a7ea1d8.jpg 2019-01-23T19:17:43+02:00 Футбол Команды обменялись голами в концовке товарищеского поединка

Киевское "Динамо" провело второй спарринг на сборах в испанской Марбелье. Соперниками киевлян была румынская "Стяуа". В первом тайме команды обменялись опасными ударами. У динамовцев опасно бил Фран Соль, у румын угрожал воротам Флоринель Коман. А голы были забиты перед финальным свистком. Сначала на 90-й минуте Сидклей открыл счет точным ударом со штрафного. А на четвертой компенсированной минуте Иоан Хора головой отправил мяч в сетку и сравнял счет. Ничья – 1:1.

Динамо выступало в таком составе:



первый тайм: Маханьков, Пиварич, Бурда, Шабанов, Кравченко, Цыганков, Цитаишвили, Че Че, Андриевский, Шапаренко, Соль;

второй тайм: Нещерет, Кендзера, Попов, Алибеков, Сидклей, Сидорчук, Гармаш, Супряга, Смирный, Шепелев, Русин.

Следующий матч "Динамо" проведет 26 января против чешской "Спарты".

Ранее "Динамо" разгромило немецкий "Бохум". Всего киевляне на сборах планировали провести девять матчей. Киевляне проведут два сбора в испанской Марбелье: первый – с 13 по 26 января, второй – с 30 января по 13 февраля. В этот день команда отправится из Малаги непосредственно в Грецию, где сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против пирейского "Олимпиакоса".

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