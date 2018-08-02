"Динамо" объявило об аренде бразильского полузащитника

Витор Буэно будет выступать за "Динамо" на протяжении ближайших двух сезонов

Киевское "Динамо" и бразильский "Сантос" достигли соглашения об аренде 23-летнего бразильского полузащитника Витора Буэно. Буэно будет выступать за "Динамо" на протяжении ближайших двух сезонов – 2018/2019 и 2019/2020. В новом клубе Буэно будет выступать под 20-м номером на игровой форме. ранее сообщалось, что "Динамо" обменяет Буэно на Дерлиса Гонсалеса.

Витор Буэно Фрезарин

Родился 5 сентября 1994

Возраст: 23

Место рождения: Монти Алту, Бразилия

Гражданство: Бразилия

Рост: 185 см

Вес: 75 кг

Амплуа: атакующий полузащитник

Предыдущие клубы: "Ботафогу Сан-Паулу" (Бразилия), "Сантос" (Бразилия)

Заключил контракт с "Динамо": 2 августа 2018

Витор Буэно Фрезарин родился 5 сентября 1994 в бразильском городе Монти-Алту, в штате Сан-Паулу. Витор начал заниматься футболом в клубе "Монте Азул", из которого 2011 перешел в "Байю". В 2013 году он присоединился к "Ботафогу Сан-Паулу", где играл за молодежную команду до 20 лет.

На профессиональном уровне Буэно дебютировал 25 января 2014 за "Ботафогу Сан-Паулу" в матче Лиги Паулиста против команды "Паулиста". Всего за два года он провел 11 матчей в чемпионате штата и забил 2 гола.

26 мая 2015 Буэно был отдан в аренду в "Сантосу" – трехкратному обладателю Кубка Либертадорес и восьмикратному чемпиону Бразилии. Фрезарин дебютировал за свой новый клуб в матче бразильской Серии А 17 сентября 2015 года в матче против "Атлетико Минейро", а 6 декабря того же года забил свой первый гол в высшем дивизионе Бразилии в игре против "Атлетико Паранаэнсе".

18 мая 2016 Витор подписал полноценный контракт с "Сантосом" до 2020 года. В том же сезоне Буэно стал основным игроком команды и забил 10 голов в 33 матчах Серии А, став с "Сантосом" вице-чемпионом Бразилии.

9 марта 2017 Буэно дебютировал в Кубке Либертадорес в матче против "Спортинг Кристал", но 1 июля получил травму колена в игре с "Атлетико Гояниенсе" и остался вне игры на 8 месяцев.

Буэно вернулся на поле 14 февраля 2018, сыграв последние десять минут в домашней игре против "Сан-Каэтано". В целом в 2018-м Витор сыграл за "Сантос" 9 встреч – 5 в чемпионате Бразилии и 4 в Кубке Либертадорес.

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилилось полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.