Полузащитник "Динамо" официально перешел в клуб из Бразилии

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес официально перешел в бразильский "Сантос". Родной клуб Неймара и Пеле на своей странице в Twitter разместил фото, на котором парагваец подписывает контракт. Подробности трансфера пока не сообщаются. Ранее заявлялось, что Гонсалес переберется в "Сантос" на правах аренды.

Ранее мы писали, что "Динамо" не успело продать Гонсалеса в клуб из Парагвая. Киевляне пытались трудоустроить полузащитника в "Серро Портеньо", но пропустили закрытие трансферного окна, пока вели переговоры.

Также сорвалась с другим парагвайским клубом – "Олимпией", которая не смогла договориться с "Динамо": киевляне требовали 5 миллионов долларов за 50% прав на Дерлиса, и даже не рассматривали вариант с арендой.

Дерлис Гонсалес перешел в "Динамо" из швейцарского "Базеля" за 9,4 миллиона евро. За три года футболист так и не сумел адаптироваться к украинскому футболу,а с приходом в "Динамо" Беньямина Вербича полностью прочно засел на лавку запасных. В прошлом сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, три забитых мяча и семь результативных передач.

В обмен на Гонсалеса "Сантос" отправит в "Динамо" полузащитника Витора Буэно. Атакующий полузащитник почти две недели находится в столице Украины и ждет, когда "Сантос" и "Динамо" ударят по рукам по трансферу Дерлиса Гонсалеса.