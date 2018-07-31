Полузащитник "Динамо" официально перешел в клуб из Бразилии

Сегодня, 15:51

Дерлис Гонсалес все-таки договорился с "Сантосом"

Дерлис Гонсалес. Фото AFP
Дерлис Гонсалес. Фото AFP

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес официально перешел в бразильский "Сантос". Родной клуб Неймара и Пеле на своей странице в Twitter разместил фото, на котором парагваец подписывает контракт. Подробности трансфера пока не сообщаются. Ранее заявлялось, что Гонсалес переберется в "Сантос" на правах аренды.

djy6leywwaymlow

Ранее мы писали, что "Динамо" не успело продать Гонсалеса в клуб из Парагвая. Киевляне пытались трудоустроить полузащитника в "Серро Портеньо", но пропустили закрытие трансферного окна, пока вели переговоры.

Также сорвалась с другим парагвайским клубом – "Олимпией", которая не смогла договориться с "Динамо": киевляне требовали 5 миллионов долларов за 50% прав на Дерлиса, и даже не рассматривали вариант с арендой.

Дерлис Гонсалес перешел в "Динамо" из швейцарского "Базеля" за 9,4 миллиона евро. За три года футболист так и не сумел адаптироваться к украинскому футболу,а с приходом в "Динамо" Беньямина Вербича полностью прочно засел на лавку запасных. В прошлом сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, три забитых мяча и семь результативных передач.

В обмен на Гонсалеса "Сантос" отправит в "Динамо" полузащитника Витора Буэно. Атакующий полузащитник почти две недели находится в столице Украины и ждет, когда "Сантос" и "Динамо" ударят по рукам по трансферу Дерлиса Гонсалеса.
футбол, Динамо Киев, Сантос Бразилия, Дерлис Гонсалес

Вы сейчас просматриваете новость "Полузащитник "Динамо" официально перешел в клуб из Бразилии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Сергей Кривцов. Фото ФК "Шахтер"

Основной защитник "Шахтера" восстановился после травмы и может сыграть с "Динамо"

Сегодня, 11:23

Сегодня центральный защитник "горняков" вернется в общую группу

Новости

Додо будет выступать в Португалии на правах аренды. Фото vitoriasc.pt

Трансферы украинских грандов: 4+4 от "Шахтера" и динамовская чистка в пользу Южной Америки

Сегодня, 09:47

Бернард, Мбокани и Пантич - в ожидании, Малышев - на костылях
Загрузка...

Новости

У Премьер-лиги снова проблемы с проведением матча "Мариуполь" - "Динамо"

Вчера, 18:40

В календарь чемпионата Украины вмешались поединки еврокубков

Футбол

Дерлис Гонсалес. Фото AFP

Дерлис Гонсалес договорился с родным клубом Неймара

29 Июля, 14:12

Парагвайский футболист в ближайшее время покинет "Динамо"

Новости

Николай Шапаренко. Фото AFP

"Прозрачный Зорро": Игрок "Динамо" показал маску, в которой сыграет против "Шахтера"

Вчера, 16:54

Николай Шапаренко получил перелом носа в стартовом матче чемпионата Украины

Футбол

Йосип Пиварич. Фото AFP

Футболист, не пожавший руку Путину после финала ЧМ-2018, может не вернуться в "Динамо"

29 Июля, 12:31

Пиваричем заинтересовался клуб из Испании
Загрузка...