"Динамо" продлило контракт с основным защитником, хотя хотело его продать

Венгерский защитник будет выступать в столице Украины до 2023 года

Тамаш Кадар. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" продлило контракт с основным защитником, хотя хотело его продать https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/18e/ba3/5c418eba35a4d.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/18e/ba3/5c418eba35a4d.png 2019-01-18T10:32:00+02:00 Футбол Венгерский защитник будет выступать в столице Украины до 2023 года

Киевское Динамо объявило о продлении контракта с защитником сборной Венгрии Тамашем Кадаром. Согласно соглашению, Тамаш будет выступать за киевское "Динамо" до 30 июня 2023 года.

Напомним, Кадар стал игроком "бело-синих" в феврале 2017 года. За время, проведенное в клубе, он стал лидером обороны команды. На его счету 44 матча в чемпионате Украины, 6 игр в Кубке и Суперкубке и 23 поединка на евроарене. В текущем сезоне Кадар сыграл 14 матчей в чемпионате и 10 в еврокубках.

Интересно, что украинские СМИ вчера распространили информацию якобы "Динамо" хотело продать Кадара за 6-7 миллионов, так как венгр не был доволен уровнем зарплаты. Но найти новый клуб, чтобы удовлетворял его аппетиты Кадар не сумел, а киевляне, в свою очередь, не наши ему замену, поэтому было принято компромиссное решение.

Напомним, что накануне "Динамо" объявило о покупке бывшего нападающего "Реала" Франа Соля. Испанец будет выступать в столичном клубе под номером, который ранее принадлежал Николаю Морозюку.

А перед этим "Динамо" отдало Морозюка в аренду аутсайдеру чемпионата Турции. В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за "Динамо" 20 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

Кстати, 11 января "Динамо" вышло из отпуска. Традиционно, в первые несколько рабочих дней, перед отлетом на сбор в Испанию, футболисты прошли плановое медицинское обследование. Напомним, первый тренировочный сбор начался в воскресенье, 13 января. "Динамо" отправится в Испанию, где в течение двух недель проведет три контрольные встречи.

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" продлило контракт с основным защитником, хотя хотело его продать". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...