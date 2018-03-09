"Динамо" сыграло в боевую ничью с "Лацио" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" со щитом возвращается с римского "Стадио Олимпико". В первом матче 1/8 финала киевляне добыли ничью в поединке с "Лацио".

Начало поединка было за итальянцами, которые с первых минут повисли на воротах Бойко. Был шанс у Андерсона, который пробивал в ближний угол, но не попал. Потом Бурда прервал опасную передачу на Иммобиле.

К середине тайма, динамовцы уже освоились на поле и отодвинули игру от своих ворот. Так без голов и завершилась первая половина встречи.

Второй тайм вышел богаче на эмоции. Добавили остроты встрече киевляне. На 52-й минуте после быстрой контратаки последовал навес в штрафную и Беседин скинул мяч на Цыганкова, который был спиной к воротам. Виктор принял мяч и пяткой отправил его в сетку.

Не успели еще нарадоваться гости, как прошла разрезная передача в штрафную, Кадар упустил Иммобиле и тот сравнял счет.

Следующий сбой в центре обороны киевлян реализовал Андерсон.

И тут Хацкевич достал туз из рукава, выпустив на поле второго форварда Мораеса. Замена сыграла. Жуниор в концовке встречи эффектно пробил из-за штрафной под перекладину.

Реальнейший шанс вырвать победу "Лацио" имел за пару секунд до финального свистка. На шестой компенсированной минуте Иммобиле перебросил Бойко и попал в штангу. И тут же игра закончилась. После чего Гармаш что-то эмоционально начал доказывать арбитру и получил красную карточку. Через неделю в Киеве он "Динамо" не поможет.

"Лацио" – "Динамо" – 2:2

Голы: Иммобиле (54), Андерсон (62) – Цыганков (52), Мораес (79)

Напомним, что на "Сан Сиро" сегодня сошлись гранды европейского футбола. "Милан" принимал лондонский "Арсенал". Благодаря двум голам в первом тайме, "канониры" увезли из Италии уверенную победу.