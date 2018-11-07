"Динамо" сыграло вничью с "Андерлехтом" в Юношеской лиге УЕФА: обзор матча

Для выхода в весеннюю часть турнира киевлянам нужно не проиграть в ответной встрече

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Андерлехтом" в первом матче второго круга Юношеской Лиги УЕФА сезона 2018/2019, который состоялся в Брюсселе. Хозяева поля открыли счет благодаря пенальти, который на 27-й минуте игры реализовал Девале.

"Бело-синие" отыгрались во втором тайме. На 70-й минуте после передачи Булецы голом отметился Мащенко.

Ответный матч в Киеве состоится через три недели, 27 ноября. Для выхода в весеннюю часть турнира команду Игоря Костюка устроит победа с любым счетом или нулевая ничья.

"Андерлехт" – "Динамо" – 1:1

Голы: Девале (27, с пенальти) – Мащенко (70)

"Андерлехт": Веркотрен, Эль-Кабабри, Кивер, Лиссенс, Леони, Бушуари, Версхарен, Девале (к), Докю, Сюре (Маянга, 82), Нзита (Лютонда, 85)

"Динамо": Нещерет, Дмитрук (Скорко, 61), Попов (к), Сирота, Ярош, Шулянский, Михайленко, Булеца, Волошин (Надольский, 71), Мащенко (Ванат, 84), Цитаишвили.

Предупреждения: Лютонда (90 + 3) – Попов (8), Сирота (46), Мащенко (80)

Сегодня свой матч четвертого тура проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины будет противостоять чемпиону Англии "Манчестер Сити". накануне матча главный тренер "горняков" Паулу Фонсека заявил, что Марлос пока не готов выйти со стартовых минут.