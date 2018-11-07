"Динамо" сыграло вничью с "Андерлехтом" в Юношеской лиге УЕФА: обзор матча

Сегодня, 09:17

Для выхода в весеннюю часть турнира киевлянам нужно не проиграть в ответной встрече


Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Андерлехтом" в первом матче второго круга Юношеской Лиги УЕФА сезона 2018/2019, который состоялся в Брюсселе. Хозяева поля открыли счет благодаря пенальти, который на 27-й минуте игры реализовал Девале.

"Бело-синие" отыгрались во втором тайме. На 70-й минуте после передачи Булецы голом отметился Мащенко.

Ответный матч в Киеве состоится через три недели, 27 ноября. Для выхода в весеннюю часть турнира команду Игоря Костюка устроит победа с любым счетом или нулевая ничья.

"Андерлехт" – "Динамо" – 1:1
Голы: Девале (27, с пенальти) – Мащенко (70)

"Андерлехт": Веркотрен, Эль-Кабабри, Кивер, Лиссенс, Леони, Бушуари, Версхарен, Девале (к), Докю, Сюре (Маянга, 82), Нзита (Лютонда, 85)

"Динамо": Нещерет, Дмитрук (Скорко, 61), Попов (к), Сирота, Ярош, Шулянский, Михайленко, Булеца, Волошин (Надольский, 71), Мащенко (Ванат, 84), Цитаишвили.

Предупреждения: Лютонда (90 + 3) – Попов (8), Сирота (46), Мащенко (80)

Сегодня свой матч четвертого тура проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины будет противостоять чемпиону Англии "Манчестер Сити". накануне матча главный тренер "горняков" Паулу Фонсека заявил, что Марлос пока не готов выйти со стартовых минут.
видео, футбол, Динамо Киев, Андерлехт, Юношеская лига УЕФА

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" сыграло вничью с "Андерлехтом" в Юношеской лиге УЕФА: обзор матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Абдулайе Диалло. Фото AFP

Основной вратарь "Ренна" пропустит матч с "Динамо"

Вчера, 15:36

Абдулайе Диалло не успевает восстановиться после травмы

Футбол

Лучшие шансы на выход из группы у "Динамо". Фото AFP

Шансы "Шахтера", "Динамо" и "Ворсклы" в еврокубках - оценка Санжара

Вчера, 09:10

На этой неделе украинские клубы проведут матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Загрузка...

Футбол

Дерлис Гонсалес. Фото AFP

Футболист "Динамо" не хочет возвращаться в Украину

Вчера, 16:53

Дерлис Гонсалес еще надеется раскрыть свой потенциал

Футбол

Джон Битон. Фото Herald Scotland

Стали известны арбитры матчей "Динамо" и "Ворсклы" в Лиге Европы

5 Ноября, 16:44

Киевлян будет судить шотландец, а полтавчан - швейцарец

Футбол

"Шахтер" обыграл "Динамо" 2:1 в 14 туре чемпионата Украины. Фото shakhtar.com

Скрытая камера: что осталось за кадром суперматча "Шахтер" - "Динамо"

5 Ноября, 13:44

Приезд команд на стадион, кадры из подтрибунных помещений, реакция тренеров, эмоции болельщиков и даже крик Степаненко после игры

Новости

Николай Матвиенко. Фото shakhtar.com

Николай Матвиенко: "Слишком долго не могли обыграть "Динамо" в чемпионате"

4 Ноября, 13:34

Защитник "Шахтера" и сборной Украины поделился эмоциями после победы над киевлянами
Загрузка...