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"Динамо" засолило греков: обзор матча против "Олимпиакоса" в 1/16 Лиги Европы

Сегодня, 09:05

Новичок "Динамо" Фран Соль показал, для чего его покупали – испанец забил единственный гол в матче

Фран Соль - автор единственного гола в ворота "Олимпиакоса"
Фран Соль - автор единственного гола в ворота "Олимпиакоса". Фото: AFP
"Динамо" засолило греков: обзор матча против "Олимпиакоса" в 1/16 Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f9e/f77/5c6f9ef77fcb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f9e/f77/5c6f9ef77fcb6.jpg Футбол Новичок "Динамо" Фран Соль показал, для чего его покупали - испанец забил единственный гол в матче

Предматчевые расклады в ответной игре с "Олимпиакосом" делали "Динамо" явным фаворитом пары. Результативная ничья в Пирее (2:2) вынуждала гостей усиленно искать пути к воротам хозяев, а это означало контратаки подопечных Александра Хацкевича. Серьезные кадровые потери (минус четыре игрока основы) не оставляли наставнику "Оли" Педру Мартиншу маневра в выборе состава. На стороне "бело-синих" была история – киевляне уже проходили команду, прозвище которой "Легенда", после 2:2 в гостях и 1:0 дома в сезоне-1975/76. Своего рода союзника можно было разглядеть в словацком арбитре Кружляке, судившего украинские команды 5 раз, и мы ни разу с ним не проиграли. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Олимпиакос".

Главный тренер "Динамо" на первую домашнюю игру 2019 года выставил тот же состав, что добыл ничью в Греции. Не стал даже менять рисунок игры, хотя и обещал более агрессивный футбол. Но на деле – спокойный стартовый отрезок с притязаниями на тотальный контроль мяча и попыткой выманить соперника. Продолжалось так вплоть до 15-й минуты, пока гости не осмелели и уже большими силами стали накрывать хозяев в центре поля. Появились и полумоменты -ибольше даже у "Олимпиакоса", чем у "Динамо", в основном после стандартов и фланговых забеганий.

Но на 32-й минуте киевляне забили! Миколенко прострелил в штрафную, и испанский новичок Фран Соль, наконец, показал, для чего его покупали, – сыграл на опережение на ближней штанге и в касание переправил мяч в сетку – 1:0. В концовке первого тайма центрфорвард "Динамо" мог оформить дубль, но не сумел с близкой дистанции переиграть голкипера.

"Олимпиакос" после перерыва мог сравнивать счет, но Масурас из выгодной позиции пробил головой мимо. Киев встрепенулся, провел парочку контрвыпадов, заработал угловые. Поймали вроде темп, но остановил игроков... Хацкевич. Шапаренко хотел быстро кинуть аут и начать атаку, но тренер подопечного попридержал, похлопал по плечу и показал большой палец. Чуть погодя нечто похожее сделал и Соль: болбой быстро вернул мяч в игру, но Фран жестами дал понять: в дальнейшем не спеши.

Буяльский, Вербич и Соль забили "Олимпиакосу" столько же, сколько 44 года назад Колотов и Онищенко – те же 2:2, 1:0 – и завтра "Динамо" ждет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" – 1:0

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Тег Лига Европы, видео голов, Динамо Киев, Олимпиакос, Фран Соль

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АВТОР:

Андрей Лапченко

Источник:

Сегодня|Спорт

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