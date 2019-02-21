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Онлайн матча Лиги Европы "Динамо" – "Олимпиакос"

Сегодня, 10:14

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами поединка 1/16 финала Лиги Европы

Онлайн матча Лиги Европы "Динамо" – "Олимпиакос" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e5d/41e/5c6e5d41e7383.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e5d/41e/5c6e5d41e7383.png Футбол Текстовая трансляция с фото и видеоповторами поединка 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 21 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы. "Динамо" принимает греческий "Олимпиакос". Напомним, первая встреча неделю назад в Пирее завершилась ничьей – 2:2. Дважды по ходу встречи киевляне уступали в счете, однако сумели отыграться.

После успешного выступления в гостях букмекеры считают фаворитом противостоянии украинский клуб. Котировки на победу в этом матче "Динамо" – 2.10, на ничью – 3.40, на победу "Олимпиакоса" – 3.60. Коэффициент на выход в 1/8 финала ЛЕ: "Динамо" – 1.35, "Олимпиакос" – 2.95. В процентах это 61 на 39 в пользу динамовцев.

Начало матча "Динамо" – "Олимпиакос" в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн трансляцию поединка, с фото и видеоповторами ключевых моментов поединка.

"ДИНАМО" – ОЛИМПИАКОС" – 0:0

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Обзор первого матча "Олимпиакос" – "Динамо" – 2:2

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич:

"Мы сильны как команда, как коллектив. При этом у нас есть игроки, способные решить любой эпизод в нашу пользу. Мы должны сыграть более агрессивно в атаке. Матч предстоит бескомпромиссный, ведь "Олимпиакосу" терять нечего. Но и нам не стоит играть на ничью, это было бы изначально неправильно".

Тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш:

"Нам нет разницы, где играть – дома или на выезде. Фактор домашнего поля в последние время играет все меньшую роль. Главное — настрой и готовность команды. Именно это должно принести положительный результат". 

История и факты от УЕФА

  • Ранее клубы лишь раз пересекались в еврокубках. В первом раунде Кубка европейских чемпионов-1975/76 "Динамо" взяло верх по сумме двух матчей со счетом 3:2 (2:2 на выезде, 1:0 дома).
  • "Динамо" четырежды принимало гостей из Греции, добыв три победы при одной ничьей. Впрочем, и эта прошлогодняя мировая с АЕКом (0:0) на этой же стадии турнира в итоге обеспечила киевлянам выход в следующий этап, так как в выездном матче они добыли ничью результативную – 1:1. В целом бело-синие выиграли все три противостояния с греческими клубами в плей-офф.
  • "Олимпиакос" играл на выезде против пяти разных украинских клубов (В2 Н1 П2). Пирейцы проиграли оба противостояния плей-офф Лиги Европы – харьковскому "Металлисту" в 1/8 финала сезона 2011/12 (1:0 в гостях, 1:2 дома) и финалисту-2014/15 "Днепру" в 1/16 финала (0:2 в гостях, 2:2 дома).
  • "Олимпиакос" 12 раз играл дома вничью в первом матче плей-офф еврокубков и лишь однажды прошел дальше – два года назад в противостоянии с "Османлыспором". Четырежды "Олимпиакос" начинал дуэль в плей-офф домашней ничьей 2:2 – в последний раз против "Ливерпуля" в Кубке УЕФА-2000/01. Затем на "Энфилде" они уступили будущим победителям турнира со счетом 0:2.
  • Вратарь динамовцев Денис Бойко помог "Днепру" победить "Олимпиакос" с общим счетом 4:2 в 1/16 финала Лиги Европы-2014/15. Украинцы дошли до финала.
  • 2:2 в Пирее стали 19-й ничьей "Динамо" в основной сетке Лиги Европы. Это рекорд турнира, у "Лацио" на одну ничью меньше.

Напомним, что год назад в плей-офф Лиги Европы "Динамо" играло против греческого клуба АЕК. По ходу поединка на трибунах подрались фанаты обеих команд:

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Олимпиакос

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Сегодня|Спорт

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