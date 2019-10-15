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Для финала Кубка Украины нашли еще один новый город

15 октября, 12:27

Решающий матч Национального кубка-2020 хотят провести в Тернополе

Тернопольский городской стадион

Тернопольский городской стадион / Фото: Wikipedia

Украинская ассоциация футбола хочет провести финальный матч Национального кубка в еще одном новом городе. Предварительно датой финала в сезоне 2019/20 выбрали 13 мая 2020 года. И главным кандидатом на данный момент является Тернопольский городской стадион. Об этом говорили на прошедшем вчера в Доме футбола в Киеве заседании Исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ). Напомним, действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер".

Одной из целью своей работы УАФ ставит расширение географии топовых матчей. Так финалы четырех предыдущих розыгрышей прошли во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье. Такая позиция, по мнению УАФ, позволяет городам и стадионам улучшать футбольную инфраструктуру. На сегодня главным кандидатов на финальный матч 2020 года является Тернополь. Местные власти на всех уровнях пообещали поддержку этой идее.

Сама арена, хотя и уютная, вмещает не так много – 15150 зрителей.

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В прошлом году здесь успешно провели отборочный матч женского чемпионата мира, в котором сборная Украины обыграла Венгрию со счетом 2:0. Идею провести финал КУ в Тернополе Исполком УАФ поддержал, но планирует создать комиссию, которая ближайший месяц будет изучать местную инфраструктуру. По итогам ее отчета и примут решение.

Пока же Тернополь вместе со всей Украиной наслаждается победой над чемпионами Европы из Португалии и выходом на Евро-2020.

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стадион Тернополь финал кубка украины Кубок Украины

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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