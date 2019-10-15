До Шевы такого не было за всю историю: Украина впервые вышла в финальную часть Евро напрямую

Андрей Шевченко сделал то, что не удавалось ни одному из его предшественников на посту наставника "сине-желтых"

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Победа над действующими чемпионами Европы португальцами со счетом 2:1 принесла Украине досрочную путевку на Евро-2020. Это будет уже третья финальная часть континентальных первенств для украинской сборной, но первая в истории, куда наша национальная команда квалифицировалась из отборочной группы напрямую.

Напомним, до этого Украина дважды играла на Евро. Чемпионат Европы 2012 года проходил в нашей стране, поэтому "сине-желтые" попали на него автоматически – даже не выходя на поле.

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На Евро-2016, проходившее во Франции, украинская национальная команда пробилась через сито стыковых матчей плей-офф со Словенией.

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И вот, наконец, главная команда страны пробивается на Евро без каких бы то ни было плей-офф – хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в этот раз стыковые матчи регламентом и не предусмотрены. Что, впрочем, не преуменьшает значимость сделанного Андреем Шевченко.

Как мы писали ранее, Шева круто изменил схему выплат премий, что стало одной из причин успехов сборной Украины. Прежде футболисты национальной команды получали призовые после каждого успешного матча. Однако Шевченко настоял на том, чтобы игрокам упали премиальные на карточку лишь после выполнения глобальной турнирной задачи – выхода в финальную часть Евро-2020, тем самым сохранив мотивацию подопечных на весь отборочный цикл.

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