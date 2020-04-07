Для тех, кто соскучился по футболу: трансляция матча Украина – Уэльс

В Украине карантин минимум до 24 апреля, а значит, большой футбол к нам вернется не скоро. Для болельщиков, которые соскучились по футбольным трансляциям, предлагаем трансляцию матча национальной сборной Украины. Этот поединок состоялся четыре года назад, он был последним для "сине-желтых" на своем поле перед Евро-2016. Матч Украина – Уэльс состоялся в Киеве.

У нас были большие ожидания от Украины на чемпионате Европы, но наша команда проиграла все три матча группового этапа, не сумев забить ни одного гола. А Уэльс "выстрелил", дойдя до полуфинала. Кстати, в составе сборной Украины тогда сыграл нынешний тренер молодежной сборной.

Смотрите ретроматч Украина – Уэльс с 20:30.

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Украина – Уэльс

Украина: Пятов, Шевчук, Федецкий, Кучер, Хачериди, Гармаш, Степаненко, Ротань (Сидорчук, 59), Коваленко, Ярмоленко, Зозуля.

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Э. Уильямс (Ричардс, 65), Честер, Тейлор (Хенли, 72), Хьюз (Ледли, 79), Аллен, Гантер, Дж. Уильямс (Макдональд, 61), Лоуренс (Брэдшо, 73), Черч (Воукс, 61).

Ранее букмекеры сделали прогноз на то, какой футбольный чемпионат выйдет из карантина первым. У английской Премьер-лиги лучшие шансы среди европейских футбольных чемпионатов первой возобновить матчи.

В последнем матче до карантина сборная Украины сыграла вничью с Сербией:

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