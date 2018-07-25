Для тренера "Челси" на стадионе поставят "курилку"

Вчера, 20:16

Маурицио Сарри выкуривает по четыре-пять пачек сигарет в день

Маурицио Сарри. Фото AFP
Маурицио Сарри. Фото AFP

На "Стэмфорд Бридж" появится специальная курильная комната. Руководство "Челси" оборудует помещение для нового главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает Calciomercato. Сарри является заядлым курильщиком. Итальянский специалист выкуривает по четыре-пять пачек сигарет в день.

Новая курилка на "Стэмфорд Бридж" будет расположена рядом с тренерской скамейкой, чтобы главный тренер команды мог покурить незадолго до начала матча. В Италии Сарри вопреки запретам регулярно курил во время матчей, когда он возглавлял "Наполи" и "Эмполи". Но в Англии за правилами следят более строго.

Сарри работал в "Наполи" с 2015 по 2018 год и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата Италии.

Перед приходом в команду Сарри "Челси" объявил об увольнении с поста главного тренера Антонио Конте, который возглавил команду в 2016 году. В сезоне-2016/17 Конте с "Челси" добился победы в английской Премьер-лиге, а еще через год выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне чемпионата страны клуб занял пятое место.
футбол, Челси Лондон, Маурицио Сарри

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Championat.ru

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