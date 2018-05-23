Тренер "Наполи" покинул команду после трех сезонов

Сегодня, 19:48

Маурицио Сарри может возглавить "Зенит" или "Челси"

Маурицио Сарри. Фото AFP
Маурицио Сарри. Фото AFP

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что нынешний наставник команды Маурицио Сарри покидает свое место работы. Также он выразил благодарность тренеру за его работу. Сарри работал в "Наполи" с 2015 года и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата Италии.

"Я хотел бы поблагодарить Маурицио Сарри за его преданность "Наполи", которая дала городу и болельщикам клуба по всему миру престиж и эмоции, и за создание модели игры, которой восхищаются повсюду", – написал Де Лаурентис в микроблоге в Twitter.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" и мадридского "Реала" Карло Анчелотти согласился сменить Сарри на посту главного тренера "Наполи". Сам Сарри может возглавить петербургский "Зенит" или лондонский "Челси".

Сегодня стало известно, что Унаи Эмери подписал контракт с лондонским "Арсеналом". Испанский тренер, работавший ранее в "ПСЖ", заменил на посту Арсена Венгера.

Также нового главного тренера получила команда Андрея Ярмоленко дортмундская "Боруссия". С нового сезона "шмелями" будет руководить экс-наставник "Ниццы".
чемпионат Италии, Наполи, Маурицио Сарри

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Р-спорт

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