Дмитрий Михайленко: "Да, в еврокубки нам пока нельзя. Но на первом плане тщеславие"

Главный тренер перволигового СК "Днепр 1" Дмитрий Михайленко – о поединке против "Шахтера" в Кубке Украины

Дмитрий Михайленко. "Привыкли играть с позиции силы. Но эту неделю прибавляем в обороне".

В среду, 17 апреля, в полуфинале Кубка Украины впервые сыграют сразу два перволиговых клуба. Но настроений "как перед гильотиной" там нет и в помине! Накануне игр мы поговорили с главным тренером лидера Первой лиги клуба "Днепр-1" Дмитрием Михайленко. В четвертьфинале его команда прошла "Ворсклу", обыграв ее со счетом 2:0. В последний раз "Днепр-1" пропускал на своем поле полгода назад, 13 октября, от "Прикарпатья" (2:1). После ухода в "Динамо" Супряги в "Днепре-1" вспыхнула новая 19-летняя звездочка: Александр Назаренко феерит на месте атакующего хавбека (7 голов в сезоне), вытеснив из состава познавших УПЛ Мемешева и Чичикова.

— По сравнению с прошлым годом, когда мы на этой же стадии Кубка играли с "Динамо", мы стали определенно сильнее, — сказал "Сегодня" главный тренер СК "Днепр 1" Дмитрий Михайленко. — Тогда мы играли во Второй лиге, и у многих игроков вообще не было опыта таких игр — ни на поздних стадиях Кубка, ни с командами уровня УПЛ. Сейчас этот опыт они уже имеют, плюс команду пополнили футболисты, немало поигравшие в Премьер-лиге, — Загальский, Кулиш, Кузык. Год назад моей главной задачей было успокоить игроков, чтобы не было мандража и зажатости и чтобы преимущество соперника в классе не начало угнетать их психологически еще до матча. Сейчас же мы хотя и понимаем, что "Шахтер" — явный фаворит, собираемся искать свои шансы. Если правильно все делать и нам будет сопутствовать удача — все может быть.

— Если честно, кого хотели получить при жеребьевке?

— Я уже говорил, раз мы второй год подряд дошли до этой стадии, хотелось бы оказаться и в финале. А для этого самым предпочтительным соперником, конечно, был "Ингулец", команда из нашей лиги. Но, получив в соперники "Шахтер", я не сильно расстроился. В игре против действующего чемпиона и действующего обладателя Кубка мы в принципе ничего не потеряем, можем только найти.

— "Днепр 1" — безусловный фаворит Первой лиги, там играете первым номером. С "Шахтером" же, наверное, нужно готовить другую модель игры. Сможете перестроиться?

— Это непростой вопрос. Мы действительно играем с позиции силы и тренируем больше позиционную атаку. Игра в обороне не самое сильное наше качество. Поэтому в последнюю неделю пришлось сильно прибавить в этом компоненте. Но вместе с тем мы не намерены отказываться от той игры, в которую привыкли играть. Мы будем стараться атаковать, а по возможности и прессинговать. Понимаю, что это будет нелегко из-за большой разницы в индивидуальном мастерстве. Тем не менее мы должны быть готовы ко всем фазам: и долго обороняться на своей половине поля, и выходить в быстрые атаки.

— "Шахтер" не сможет рассчитывать на Марлоса и Мораеса. Это ослабит вашего соперника?

— Не знаю, как это скажется конкретно в игре с нами, командой Первой лиги. Но в любом случае для "Шахтера" это потеря. У этой пары игроков большой атакующий потенциал.

— Ходят слухи, что в случае выхода в УПЛ "Днепр 1" планирует взять в аренду у "Динамо" своего бывшего форварда Влада Супрягу.

— Честно говоря, до меня такие слухи не доходили. Но я понимаю, с чем они связаны: Влад начал свою карьеру и заявил о себе под руководством нашего тренерского штаба, а в "Динамо" не имеет постоянной игровой практики. Да, у нас сейчас есть дефицит нападающих, но насколько наше руководство будет готово на такой шаг, насколько "Динамо" будет к этому готово — вопрос совершенно не по адресу.

— Даже в случае победы в Кубке "Днепр 1" не сможет претендовать на еврокубки. По правилам УЕФА, туда не может аттестоваться клуб, которому меньше трех лет с момента создания...

— Да, нам пока нельзя подавать заявку. Но я не думаю, что для команд, которые пробиваются на такую стадию турнира, еврокубки являются маяком, на который ты идешь. Когда до финала один шаг, а против тебя сильный соперник... Хочется забраться дальше, наделать как можно больше шума. На первый план выходит какое-то тщеславие: если мы сейчас обыграем "Шахтер" — это будет нечто.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.