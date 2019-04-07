В полуфинале Кубка Украины сыграют две команды из Первой лиги

Лидер второго по силе дивизиона чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл в 1/4 Кубка Украины "Ворсклу"

"Днепр-1" - "Ворскла" - 2:0.

В полуфинале Кубка Украины сыграют две команды из Первой лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a1d/da4/5caa1dda47370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a1d/da4/5caa1dda47370.jpg 2019-04-07T18:59:00+03:00 Футбол Лидер второго по силе дивизиона чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл в 1/4 Кубка Украины "Ворсклу"

Еще одна команда из Первой лиги смогла пробиться в полуфинал Кубка Украины! Вслед за "Ингульцом", свое противостояние в четвертьфинале выиграл "Днепр-1". На арене "Днепр-Арена" хозяева со счетом 2:0 обыграли представителя Премьер-лиги "Ворсклу". "Днепр-1" – лидер Первой лиги чемпионата Украины, а "Ворскла" занимает второе место во второй шестерке Премьер-лиги. Оба гола были забиты во втором тайме: отличились Игорь Когут (78) и Станислав Кулиш (83).

"Днепр-1" – "Ворскла" – 2:0 (0:0)

Голы: Когут (78) Кулиш (83)

Ранее в воскресенье перволиговый "Ингулец" впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Украины. Седьмая команда Первой лиги в серии пенальти обыграла "Карпаты" в четвертьфинале после того, как основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1).

Напомним, что в центральном матче 1/4 финала Кубка Украины встречаются "Шахтер" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" доступна на сайте segodnya.ua в виде текстового онлайна.

Все матчи 1/4 финала Кубка Украины:

14:00 "Ингулец" (Петрово, 1-я Лига) – "Карпаты" (Львов) - 1:1, пен 5:4

Пгт Петрово. Стадион "Ингулец"

14:00 "Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск) – 0:1

Львов. Стадион "Украина"

17:00 "Днепр-1" (Днепр, 1-я Лига) – "Ворскла" (Полтава) – 2:0

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

17:00 "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев)

Харьков. ОСК "Металлист"

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