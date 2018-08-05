"Днепр-1" может продать героя Евро-2018 в "Динамо", чтобы заработать на перепродаже

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах нападающего СК "Днепр-1" Владислава Супряги, который хорошо проявил себя на Евро-2018 (U-19) в составе сборной Украины. Хотя форвард забил всего один мяч (в ворота сборной Англии – прим.), он показал яркую игру, чем привлек внимание ряда серьезных европейских клубов. Также Супряга был включен в символическую сборную чемпионата Европы.

Это может создать киевлянам сложности в реализации данного трансфера. Минимальная сумма, за которую "Днепр-1" готов отпустить своего игрока составляет 3 миллиона долларов, но уже сейчас есть клубы, которые готовы предложить за нападающего больше. В частности, это чемпион Англии "Манчестер Сити". Также есть заинтересованность клубов из Австрии и Испании.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" отклонил предложение амстердамского "Аякса". Ранее итальянский клуб СПАЛ предлагал за днепрянина 1 млн евро.

С другой стороны, в случае Супряги "Днепр-1" может реализовать схему, аналогичную переходу Лунина в "Зарю" – отдать форварда в "Динамо", сохранив за собой часть экономических прав, и после "засветки" в еврокубках и последующей продажи на Запад получить хорошие дивиденды. Напомним, что суммарно трансфер Лунина в "Реал" оценивается в 14 млн евро (со всеми бонусами), а доля "Днепра" в этом переходе – в 30-50%.